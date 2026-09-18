Llorente: “Yo apoyo a Ceuta y cada uno es libre de mostrar su lado de las cosas”

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Majadahonda (Madrid), 18 sep (EFE).- Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid y campeón del mundo con la selección española, transmitió este viernes su “apoyo a Ceuta”, remarcó que “todos los españoles” quieren a la ciudad y opinó que “cada uno es libre de mostrar su lado de las cosas”, por lo que no va a entrar “a debatir” de ello.

“Desde mi punto de vista, apoyo a Ceuta, porque es la realidad. Todos los españoles queremos a Ceuta. Y lo que haga la gente cada uno es libre de mostrar su lado de las cosas y yo no voy a entrar a debatir este tipo de cosas, porque creo que no me incumbe y, además, no me importa. Yo con tener claras mis ideas y tener claro lo que pienso con eso es suficiente”, explicó el futbolista. EFE

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