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La Junta desactiva el Plan de Inundaciones en Andalucía sin incidencias destacadas

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Sevilla, 18 sep (EFE).- El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha desactivado a las 20.28 horas de este viernes el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, que estaba operativo en fase de preemergencia, situación operativa 0.

Según un comunicado de la Consejería de Presidencia, la desactivación se produce ante la ausencia de incidencias y una vez finalizados los avisos meteorológicos adversos por lluvias en la comunidad y ha señalado que el episodio se cierra con una afección muy limitada.

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El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía ha gestionado 24 emergencias: nueve en Almería, ocho en Granada y siete en Málaga, de las que la mayor parte se registraron ayer jueves.

La Junta activó el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía a las 21:00 horas del miércoles 16 de septiembre, en fase de emergencia, situación operativa 1, para la provincia de Almería.

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La decisión permitió reforzar la coordinación y anticipar medidas de protección ante los avisos por lluvias y tormentas.

A las 22:20 horas se envió un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la comarca del Levante almeriense con recomendaciones de autoprotección. También se suspendió la actividad educativa presencial en Pulpí, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora y se cerraron parques y jardines como medida preventiva.

En el ámbito municipal se activaron los planes territoriales de emergencia de protección civil de Cuevas del Almanzora, Pulpí, Níjar y Huércal-Overa. Armuña de Almanzora activó asimismo su estructura local de respuesta.

A las 21:33 horas del jueves 17, la dirección de la emergencia desescaló el Plan a fase de preemergencia, situación operativa 0. Esta fase se mantuvo activa en Almería y amplió su ámbito a Jaén, Granada y Málaga para asegurar el seguimiento del episodio y la coordinación de los servicios ante los avisos previstos.

Con la finalización de todos los avisos por lluvias y la normalización de la situación, la dirección del Plan el consejero ha decretado este viernes su desactivación.

De las 24 emergencias coordinadas por el 112, 17 estuvieron relacionadas con riesgos naturales; dos, con incidencias de tráfico; dos se clasificaron en otras tipologías; una correspondió a un rescate o salvamento; otra, a una anomalía en servicios básicos, y otra, a un accidente de circulación.

En Almería se produjeron avisos en Armuña de Almanzora, Cantoria, Cuevas del Almanzora, Macael, Pulpí, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio por piedras y acumulaciones de agua en la calzada, el desbordamiento de una rambla, anegaciones y un vehículo sin ocupantes arrastrado por la corriente. La carretera AL-8106, cortada entre los kilómetros 1,9 y 1,95 en Cuevas del Almanzora, quedó reabierta a las 18:57 horas del jueves.

En Granada hubo incidencias en Albolote, Atarfe, Baza, Güevéjar y Padul por una fuerte granizada en la A-92N, anegaciones de carreteras, una vivienda y un comercio, el desbordamiento de un canal junto a una vivienda-cueva y un incendio forestal originado por un rayo, que quedó extinguido. La incidencia de mayor consideración fue una colisión entre dos vehículos en Albolote, con tres personas heridas trasladadas al hospital.

En Málaga, los avisos se concentraron en Archidona por anegaciones en carreteras y un vehículo atascado en una zona con acumulación de agua. Jaén y Córdoba no registraron incidencias asociadas al episodio. EFE

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