La exposición 'Reyes del Mundo' inicia este domingo su viaje en Málaga

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Málaga, 18 sep (EFE).- La exposición 'Reyes del Mundo', que ofrecerá a los visitantes una experiencia inmersiva en el Mundial 2026, podrá visitarse en Málaga este domingo y lunes en la sede del Ayuntamiento de la ciudad, mientras que la Copa del Mundo ganada por España podrá visitarse también el martes en el Centro Pompidou de esta ciudad.

La Copa Mundial inicia así un viaje que le llevará por todos los rincones de España para compartir con los aficionados de la selección española el éxito del reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde España venció en la final a Argentina (1-0), recuerda este viernes en un comunicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) .

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El Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga será el escenario en el que los aficionados podrán visitar la exposición que tendrá como protagonista al trofeo de la Copa del Mundo.

Para poder visitar la exposición, los aficionados deberán adquirir sus entradas gratis mediante el portal oficial de la RFEF, mientras que en el caso del trofeo de campeón del Mundial en el Centro Pompidou, el acceso será por orden de llegada. EFE

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jrl/agr/cmm