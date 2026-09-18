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La ampliación del crédito para financiar el Espai Barça, a debate en la asamblea

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Barcelona, 18 sep (EFE).- Un total de 4.597 socios compromisarios están convocados por el FC Barcelona para participar en la Asamblea General Ordinaria que se celebrará, de forma telemática, este sábado (10.00 horas CET) y en la que deben aprobarse, entre otras cuestiones, una ampliación de 300 millones de euros del crédito para financiar las obras del Spotify Camp Nou y sus alrededores.

Más allá de esta cuestión y de dar luz verde al cierre económico del ejercicio 2025-2026, así como al próximo presupuesto, los representantes de los socios deben validar también la emisión de bonos garantizados con derechos audiovisuales adicionales por valor de 210 millones de euros, un mecanismo con el que la entidad pretende obtener liquidez.

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Asimismo, la junta directiva presidida por Joan Laporta necesita los votos favorables para ratificar el acuerdo con Ohana Real Estate and Construction LLC, un proyecto inmobiliario en Dubái inspirado en la marca Barça.

En el mismo punto del orden del día, el quinto, la junta espera obtener el consentimiento para refrendar la alianza con Babylon Park Spain, que instalará un espacio de ocio infantil en la explanada del Spotify Camp Nou.

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En este sentido, el eurodiputado de Comuns Jaume Asens pidió esta semana por carta al presidente de la entidad, Joan Laporta, que retire la propuesta de la votación por los "vínculos" de esta compañía con Israel.

Antes de la aprobación de estos puntos, el presidente dará inicio a la asamblea con su habitual informe, en el que desgranará la situación deportiva, económica e institucional de la entidad.

Las cuentas del club al cierre contable del ejercicio 2025-2026, que los compromisarios votarán en la asamblea, reflejan unos ingresos de 1.060 millones de euros, récord de la entidad y 66 millones más respecto al curso anterior, y unas pérdidas netas de 18 millones.

Los gastos se situaron en 1.022 millones de euros -un 6 % más que el curso anterior- y, sin el impacto de los importes extraordinarios, la entidad catalana alcanzó un resultado ordinario positivo de 200.000 euros.

Otra de las partidas que experimentó una variación más destacada en las cuentas del club fue la referente al endeudamiento. La cifra neta, según el criterio de LaLiga, se situó, a 30 de junio de 2026, en 607 millones de euros, con un incremento de 138 millones (+29 %) respecto a los 469 millones del curso anterior. Este notable aumento se debe, principalmente, a que el Barça ha empezado a pagar los intereses de la financiación de las obras del estadio.

El presupuesto proyectado para el próximo curso prevé un aumento de los ingresos hasta los 1.195 millones de euros, gracias al incremento de la facturación del Camp Nou, que contará con más asientos disponibles, y al aumento de las partidas comerciales.

Todo ello, con un incremento de los gastos de explotación. En este sentido, la partida referente a los salarios deportivos será la que experimente una mayor variación, al pasar de los 571 millones actuales a los 636 millones previstos.

El punto clave de la asamblea será el cuarto, el de la ampliación de la financiación obtenida para finalizar las obras del Espai Barça y de la emisión de bonos garantizados con derechos audiovisuales adicionales.

El primer movimiento supondrá una inyección de 300 millones de euros para incrementar la financiación del Spotify Camp Nou y sus alrededores, que se suman a los 1.450 millones ya acordados en la primera fase de financiación.

Según la entidad, la desviación presupuestaria de las obras del recinto responde a factores externos, como el contexto geopolítico o la dificultad para encontrar mano de obra, entre otras cuestiones, así como a mejoras en el proyecto del estadio que inicialmente no estaban previstas.

Este incremento de la financiación provocará un cambio temporal en las condiciones del crédito. Hasta ahora, las garantías establecían que el club disponía de los primeros 100 millones de euros de facturación, mientras que los siguientes 100 se destinaban al pago de intereses y amortizaciones.

A partir de ahora, se invertirá el orden: la primera parte de la recaudación por la explotación del estadio se destinarán al pago de intereses y amortizaciones, y el resto lo ingresará el club.

El segundo de los movimientos que debe validar la asamblea es la emisión de bonos garantizados con derechos audiovisuales adicionales por valor de 210 millones de euros, la mitad de los cuales ya se ejecutaron este verano y con los que la entidad pretende obtener flujo de caja. EFE

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