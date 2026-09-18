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João Fonseca vence a Stricker y pone a Brasil en ventaja frente a Suiza en la Copa Davis

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Río de Janeiro, 18 sep (EFE).- El tenista brasileño João Fonseca se impuso este viernes por 2-1 (4-6, 6-3 y 6-2) al suizo Dominic Stricker en el primer partido de la serie del Grupo Mundial I por un cupo en los clasificatorios de la Copa Davis.

Fonseca, número uno de Brasil y 29 en la clasificación mundial de la ATP, tuvo que remontar luego de que el suizo (262 ATP) sorprendiera en la primera manga, pero consiguió mostrar un mejor tenis en el segundo set y fue muy superior en el tercero.

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Fonseca, de 20 años y que ya cuenta con cinco victorias en siete partidos de Copa Davis, venció en su primer partido tras estar cerca de un mes parado por una lesión.

El enfrentamiento entre ambos países continúa este mismo viernes con el enfrentamiento entre el brasileño Gustavo Heide (123 ATP) y el suizo Stan Wawrinka (134 ATP), de 41 años, ex número tres del mundo y vencedor de tres Grand Slams, que está disputando su última competición en Copa Davis.

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La disputa prosigue el sábado con el partido de dobles entre los brasileños Rafael Matos y Orlando Luz y los suizos Dominic Stricker y Jakub Paul. Enseguida, en caso de que sea necesario, Fonseca enfrenta a Wawrinka y Heide a Stricker en sencillos.

Brasil, que vuelve a actuar como anfitrión en la Copa Davis tras tres años compitiendo en el exterior, escogió para enfrentar a Suiza la cancha cubierta de piso duro del gimnasio Farmasi Arena de Río de Janeiro.

El vencedor del duelo entre Brasil y Suiza garantiza un cupo en la primera ronda del clasificatorio para la Final entre Ocho de la Copa Davis que se disputará en Bolonia en 2027. EFE

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