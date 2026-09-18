'Inurri Itsuak', cuando la lucha por la subsistencia te lleva al límite

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San Sebastián, 17 sep (EFE).- Igor Legarreta ha llevado a 'Inurri Itsuak' los años 30 del pasado siglo en Euskadi en los que la necesidad de subsistencia lleva a sus personajes a situaciones límite, una película "que refleja la dureza de unos tiempos que no están tan lejos de lo que sucede hoy en día", afirma el director.

La historia se desarrolla en la costa vizcaína, donde una noche de temporal un gran barco cargado de carbón encalla junto a un acantilado, lo que los aldeanos, que sufren cada día para mantener sus casas calientes, ven como una oportunidad para no morirse de frío, aunque esta sea más que peligrosa.

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Entre ellos está Sabas Jauregi (Urko Olazabal), dispuesto a correr todos los riesgos para conseguir el "oro negro" pese a las reticencias de Josefa, su mujer (Itziar Ituño). A partir de ahí, se desencadenarán una serie de sucesos que acabarán dando la razón a la esposa.

El filme, que abre este viernes la sección Zinemira del Festival de San Sebastián, está basado en la novela 'Las ciegas hormigas', con la que el escritor Ramiro Pinilla ganó el Premio Nadal en 1961 y que Legarreta leyó por recomendación de Andoni de Carlos, con el que ha escrito el guion, y que le atrapó.

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"Leí la novela y me fascinó. Y además descubrí que Ramiro Pinilla, habiendo nacido en Bilbao, se fue con su familia a vivir a un caserío de Algorta, que es donde escribió la novela. Yo soy de Leioa, que está pegado y conozco muy bien los lugares que describe", cuenta a EFE el realizador, empujado por todo ello a hacer una adaptación.

También, el "poner un granito de arena" para volver a colocar "en el foco" el texto de Pinilla y al propio escritor, fallecido en 2014 y autor de la monumental trilogía 'Verdes valles, colinas rojas'.

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'Inurri Itsuak' es su tercer largometraje, muy alejado de su ópera prima, 'Cuando dejes de quereme', en la que se cruza el terrorismo de ETA, y de 'Todas las lunas', que es la historia de una niña vampira.

"Es verdad que son tramas y géneros distintos, pues la primera es un thriller, la segunda es una película de corte fantástico y esta es casi una tragedia. Pero en esencia los tres son dramas y están ambientados en el País Vasco", señala.

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Añade que cambia de géneros cinematográficos porque le gusta "explorar". "Me gusta variar. Eso también forma parte de la riqueza de hacer películas", remarca.

Esta última ha supuesto "un reto financiero", con el desafío además de rodar el naufragio del carguero y el descenso de los aldeanos por el acantilado "sin que hubiese problemas de seguridad para el equipo ni para los actores".

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"Para poder tener bajo control y en las mejores condiciones todos los elementos que están en juego -la luz, la lluvia artificial, el viento, el humo, la propia dirección de actores, el trabajo de cámara- decidimos finalmente que teníamos que construir un gran decorado y rodar en un interior durante el día las escenas de noche", explica.

Legarreta destaca la "enorme" labor del equipo técnico y de efectos especiales. "Creo que no hay muchos trabajos así durante el año en España, claramente", enfatiza. EFE

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