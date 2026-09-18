Imbroda dice que la resolución europea sobre Ceuta y Melilla es mérito del PP y Feijóo

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Melilla, 18 sep (EFE).- El presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, ha manifestado este viernes que la resolución aprobada ayer por el Parlamento Europeo sobre Ceuta y Melilla y sus fronteras “es mérito del PP” y “una gestión personal” de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

“Esa resolución se la ha currado Feijóo en las cancillerías, hablando con los presidentes de gobiernos europeos del PP y no del PP. Y lo ha conseguido él, que quede claro”, ha afirmado Imbroda durante su intervención en un acto político junto al presidente popular en Melilla.

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Como ya hiciera este jueves en su discurso institucional por el Día de Melilla, Imbroda ha calificado como “histórica” esta resolución europea “apoyando a Melilla y Ceuta como España y como frontera de Europa”, y ha lamentado que entre la “inmensa mayoría” que votó a favor no estuviera el PSOE.

Imbroda ha agradecido a Feijóo “tanta dedicación” con las dos ciudades autónomas, “la parte más vulnerable de España”. “La que más te necesita, te tenemos”, ha agregado el mandatario melillense, que le ha dado las gracias “por querer tanto a Melilla y Ceuta” y al conjunto del país.

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El presidente de Melilla ha destacado también el compromiso que Feijóo ha expresado este viernes, públicamente y en una reunión con diferentes sectores de la sociedad civil, de impulsar un plan específico para Ceuta y Melilla si llega al Gobierno, con medidas económicas y legislativas.

“No está diciendo una fantasmada”, ha garantizado Imbroda, dejando claro que llevan meses trabajando en ello “muy seriamente con Génova”, y asegurando que Feijóo “lo va a cumplir, además con capacidad de gestión, con cabeza y patriotismo”, que son “ingredientes para que esto salga muy bien”.

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Por último, tras destacar que esta es la quinta visita de Feijóo a Melilla desde que lidera el PP nacional, Imbroda se ha mostrado convencido de que será el próximo presidente del Gobierno: “Necesitamos como agua de mayo que sea pronto”, ha finalizado. EFE

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