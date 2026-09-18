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Hoy será noticia. Sábado, 19 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno sigue buscando lugares de acogida en Ceuta para las personas que entraron masivamente

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Ceuta (EFE).- Cincuenta días después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el Gobierno sigue trabajando para levantar lugares de acogida temporal y tramitar los procesos administrativos correspondientes.

Mientras, varios miles continúan en los asentamientos de las playas de Benítez y el Trampolín por falta de plazas.

PARTIDOS PSPV

Diana Morant inaugura la conferencia política de los socialistas valencianos

Alicante (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, inaugura este sábado la conferencia política de los socialistas valencianos, en la que participan la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y los ministros Elma Saiz y Arcadi España.

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Conferencia que tiene el objetivo de construir con la sociedad civil el proyecto de alternativa de gobierno en la Comunitat Valenciana.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

Naomi Watts recibe este sábado un Premio Donostia

San Sebastián (EFE).- La actriz estadounidense Naomi Watts recibe este sábado un Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián.

Una jornada en la que también tendrá protagonismo Carmen Machi, que recoge el Premio Nacional de Cinematografía, y en la que se presentan las películas '5 minutos más' y 'Los miserables'

SAN MATEO

Miles de personas asisten al inicio de las Fiestas de San Mateo y de la Vendimia Riojana

Logroño (EFE).- Un año más varios miles de personas asisten al inicio de las Fiestas de San Mateo y de la Vendimia Riojana con el disparo del cohete desde el balcón del Ayuntamiento de Logroño, con el que se inician seis días con más de 350 actos.

Actos, entre los que figuran cuatro sesiones nocturnas de fuegos artificiales y conciertos protagonizados por El Drogas, Efecto Pasillo y Maldita Nerea, entre otros.

EL TIEMPO

Tormentas fuertes en litorales del sureste y ascenso de máximas en el norte

Madrid (EFE).- Este sábado, las tormentas fuertes que estos días han asolado gran parte del área mediterránea de la península y Baleares continuarán en el litoral sureste del país e Ibiza y Formentera, mientras que ascenderán las temperaturas máximas en zonas del extremo norte.

La mayor parte de España vivirá una situación de estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados aunque con algunos intervalos de nubes bajas en regiones mediterráneas, del norte peninsular e interior sureste tendiendo a despejar y de nubes de evolución diurna en montañas de la mitad sur.

EFE

plv

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