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Gómez-Acebo & Pombo elevó un 38,8% su beneficio en 2025, hasta 1,6 millones, con ingresos de 105,7 millones

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Gómez-Acebo & Pombo Abogados obtuvo un beneficio neto de 1.616.150,72 euros en el ejercicio 2025, lo que representa un incremento del 38,81% en comparación con las ganancias de 1.164.260,06 euros registradas durante el año anterior, según consta en las cuentas anuales de la entidad depositadas en el Registro Mercantil.

El consejo de administración de la firma profesional ha propuesto destinar 1.220.333,15 euros a la distribución de dividendos entre los socios y los restantes 395.817,57 euros a reservas voluntarias, al encontrarse la reserva legal ya dotada en su totalidad en el límite del 20% del capital social.

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El importe neto de la cifra de negocios del bufete se situó en 105,70 millones de euros al cierre de 2025, un 5,98% más que los 99,74 millones de euros ingresados en 2024, impulsado por el dinamismo de la actividad transaccional y regulatoria.

Por su parte, la firma reporta una cifra de facturación consolidada de 105,87 millones de euros, con un avance interanual del 5,9% frente a los 100,09 millones de 2024.

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En el plano operativo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía alcanzó los 4,48 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 51,16% frente a los 2,96 millones de euros contabilizados en 2024.

Esta evolución positiva vino respaldada por el repunte del resultado de explotación (Ebit), que ascendió a 3,30 millones de euros -un incremento del 84,02% interanual respecto a los 1,79 millones de euros del ejercicio previo-, tras absorber 2,15 millones de euros en aprovisionamientos por subcontrataciones y dotar 1,17 millones de euros a la amortización del inmovilizado material e intangible.

En materia laboral, la plantilla asalariada media de la firma se situó en 390 profesionales, frente a los 391 trabajadores de 2024.

En el capítulo inversor, la firma desembolsó 2,80 millones de euros, concentrando 2,06 millones en obras de mejora y adecuación en sus sedes de Madrid y Vigo, al tiempo que destinó más de un 4% de su facturación total al despliegue de inteligencia artificial generativa mediante acuerdos estratégicos con Microsoft y Harvey.

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