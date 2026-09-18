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Fernández-Pardo y Lukaku, en una primera lista de Van Bommel con Bélgica sin Courtois

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Bruselas, 18 sep (EFE).- El neerlandés Mark van Bommel convocó al joven delantero hispano-belga Matías Fernández-Pardo y a los veteranos Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne en su primera lista como seleccionador de Bélgica para medirse contra Italia, Francia -en dos ocasiones- y Turquía en la Liga de Naciones, en la que no estará Thibaut Courtois tras así acordarlo con el técnico.

"Hablé con Romelu por FaceTime y vi a Kevin en Nápoles. Ambos siguen comprometidos al 100 % y tendrán un papel importante tanto sobre el terreno de juego como en el vestuario. Pero no hay que esperar que Romelu dispute completos los cuatro partidos de esta ventana internacional", dijo Van Bommel en rueda de prensa.

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El neerlandés, que asumió el cargo de técnico de Bélgica el pasado 15 de agosto, explicó que Yuri Tielemans seguirá siendo el capitán de los Diablos Rojos y que en principio jugará con un sistema 4-3-3.

El sustituto del francés Rudi García, que permaneció alrededor de un año y medio en el cargo al frente de los Diablos Rojos, no incluyó en la convocatoria al guardameta de 34 años del Real Madrid Courtois, quien había acordado con el técnico no acudir disputar la Liga de Naciones.

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"Fui a Madrid. Hablamos y llegamos a la conclusión de que se saltaría la Liga de Naciones. Y si ocurre algo de aquí a entonces, seguiremos en contacto. Ya veremos cómo evoluciona la situación, aunque no puedo garantizar que vaya a jugar. No sabemos hasta dónde llegaremos en la 'Nations League'. Creo que ustedes también le han visto jugar. Thibaut sigue estando a nivel mundial", declaró Van Bommel.

El que fuera centrocampista del PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern de Múnich y Milán, y entrenador del PSV Eindhoven, Wolfsburgo y Amberes, dijo entender "perfectamente que Thibaut quisiera saltarse la Nations League".

"Los porteros de los que disponemos tampoco están nada mal", añadió el técnico, de 49 años, tras anunciar una lista de 28 jugadores con una media de 26,1 años.

Tampoco están en la convocatoria del neerlandés, sin sorpresas, el mediocentro defensivo del Niza Axel Witsel, de 37 años, quien ha anunciado esta semana que se retira de los Diablos Rojos; y el extremo del Manchester City Jerémy Doku, de 24 años y lesionado.

Más inesperadas son las ausencias del atacante del AC Milán Alexis Saelemaekers, de 27 años, y del defensa del Sunderland AFC Thomas Meunier, de 35 años.

"Por ahora no convoco a Alexis, pero eso no significa que no vayamos a contar nunca con él. Tenemos muchos jugadores en ataque. De hecho, lo llamé ayer por la noche. No hay nada raro ni ningún otro motivo", explicó.

En cuanto a Meunier, el técnico tampoco descarta volver a contar con él.

"No le he dicho que se haya acabado. Simplemente, por ahora prefiero a otros jugadores. Thomas no estaba de acuerdo. 'Todavía voy a volver a ser importante', me dijo. Eso está bien", comentó.

Van Bommel se estrenará como seleccionador con una serie de cuatro partidos exigentes, que empezará contra Italia el próximo 25 de septiembre, partido al que seguirán duelos contra Francia (28/09), Turquía (02/10) y de nuevo Francia (05/10).

Lista completa:

- Porteros: Senne Lammens (Manchester United/ENG), Mike Penders (Chelsea/ENG), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig/GER) y Jari De Busser (AZ Alkmaar/NED).

- Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ENG), Maxim De Cuyper (Brighton/ENG), Zeno Debast (Sporting CP/POR), Koni De Winter (AC Milán/ITA), Brandon Mechele (Brujas/BEL), Nathan Ngoy (Lille/FRA), Kyriani Sabbe (Brujas/BEL), Joaquin Seys (Brujas/BEL) y Arthur Theate (Bologna/ITA).

- Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Mandela Keita (Parma/ITA), Roméo Lavia (Chelsea/ENG), Nicolas Raskin (Rangers/SCO), Youri Tielemans (Manchester United/ENG) y Hans Vanaken (Brujas/BEL).

- Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Malick Fofana (Sunderland/ENG), Matias Fernández-Pardo (Newcastle United/ENG), Mika Godts (Paris Saint-Germain/FRA), Romelu Lukaku (Fenerbahçe/TUR), Dodi Lukébakio (Benfica/POR), Diego Moreira (AC Milán/ITA), Loïs Openda (Olympique de Lyon/FRA) y Leandro Trossard (Besitkas/TUR). EFE

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