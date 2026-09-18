Fer Niño: "No hemos bajado los brazos, creemos en nosotros, somos un equipo y una familia"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 18 sep (EFE).- El delantero del Elche Fer Niño ha afirmado este sábado tras ganar al Espanyol en el RCDE Stadium (1-3) que nadie en el equipo ha "bajado los brazos" pese a la expulsión de Fede Redondo a los seis minutos y ha añadido que el bloque cree en sí mismo y es "un equipo y una familia".

El futbolista, en declaraciones a DAZN, ha insistido en el compromiso del grupo: "Venimos entrenándonos como unos animales, tenemos coraje y garra. Si vamos arriba, vamos todos y si nos metemos atrás nos metemos todos. Nos dejamos la piel y el que no pueda más que pida el cambio".

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Fer Niño ha sido un futbolista esencial en el triunfo del Elche al firmar dos dianas en los minutos 26 y 29. "Los delanteros vivimos de rachas y espero intentar mantenerlo. También es gracias a mis compañeros porque sin ellos no meto goles", ha reflexionado el atacante.

El jugador del Elche ha reconocido que en el plano colectivo este triunfo, el primero del curso, es una "inyección de moral". "Sabíamos que este momento iba a llegar porque confiamos mucho en nosotros. Trabajamos día a día y a por el siguiente partido", ha asegurado. EFE

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dpb/jl