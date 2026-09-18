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Feijóo critica el traslado de inmigrantes al Puerto de Ceuta y exige su retorno: "Sánchez es responsable del polvorín"

04/06/2025 El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente del PP de Melilla y de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (d), ofrecen declaraciones a los medios, a 4 de junio de 2025, en Melilla (España). Feijóo visita Melilla para analizar y abordar diversos problemas que, según su partido, no han sido atendidos por el Gobierno central. Durante su estancia, se ha reunido con representantes institucionales y sociales de la ciudad autónoma para conocer de primera mano la situación local en ámbitos como la seguridad, la economía y la gestión de fronteras. POLITICA Óscar Giménez Barrios - Europa Press
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes el traslado de inmigrantes procedentes de los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez al campamento del Puerto de Ceuta cuando, a su juicio, "el único camino posible" es el retorno de "todos los que han invadido" la ciudad autónoma. Tras asegurar que están viendo un Gobierno "noqueado", ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que es responsable del "polvorín" que está viviendo Ceuta y le ha exigido que ponga los medios para "desactivarlo".

En un acto en Melilla junto al presidente de esa ciudad autónoma, Feijóo ha recordado que tanto Sánchez como sus ministros "prometieron desde el primer día que se irían todos otra vez a su país de origen" y "hoy están montando un campamento con 10.000 plazas". "Es la cosa más incompetente que hemos visto en las últimas décadas. Por supuesto ha quedado probada su irresponsabilidad", ha denunciado.

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El líder del PP ha afirmado que "no tiene perdón" ver las imágenes que han visto esta mañana con el traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, con "carreras", con "disturbios" y "con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Melilla sobrepasados porque no tienen ni medios ni órdenes para actuar".

"50 días después el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total y España sigue siendo una nación sin gobierno. 50 días después las imágenes que hemos visto esta mañana en Ceuta es la de un Gobierno noqueado", ha aseverado, para añadir que el "único camino posible" es el "retorno de todos los que han invadido Ceuta. Es la única solución, el retorno, volver al país.

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En parecidos términos se ha expresado previamente a su llegada al acto, a preguntas de los medios sobre ese traslado al Puerto de Ceuta. Así, ha dicho que el Gobierno "no es capaz de mantener el orden público en la ciudad española". "La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer aprobó el Parlamento Europeo", ha apostillado.

"ES INTOLERABLE LA INDOLENCIA, INACCIÓN Y SOBERBIA DEL GOBIERNO"

En su intervención en el acto del PP en Melilla, el presidente del PP ha afirmado que es "intolerable la indolencia, la inacción y la soberbia con la que el Gobierno ha trabajado durante esta crisis 50 días después" de la entrada masiva de migrantes.

Además, Feijóoo ha cargado duramente contra el voto en contra de los socialistas a la resolución promovida por el PP español en el Parlamento Europeo que reconoce que Ceuta fue "invadida". "El PSOE se ha esforzado más en defender que Groenlandia le pertenece al Estado danés y, por lo tanto, es un territorio europeo, que defender a Ceuta y Melilla y, por lo tanto, a España. Y eso no tiene ningún sentido y no se puede consentir, no se puede consentir", ha enfatizado.

En este punto, ha interpelado al presidente del Gobierno que actuaría en el caso de que el presidente de Estados Unidos "invade" alguna de las ciudades autónomas. "¿Qué necesitaría Sánchez para indignarse? ¿Qué Trump invadiese Ceuta y Melilla?", ha exclamado, para denunciar que Sánchez haya "mirado para otro lado" tras la avalancha de finales de julio.

Feijóo, que ha presentado su plan que incluye reforzar las fronteras tanto de Ceuta como de Melilla, ha garantizado que el PP "jamás" abandonará a las dos ciudades autónomas. Según ha dicho, si el presidente del Gobierno no lo hace, él como jefe de la oposición tiene el "deber" de hacerlo con propuestas como llevar lo que ha ocurrido a Bruselas.

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