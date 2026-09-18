El presidente valenciano preguntado sobre su candidatura: Debe llamar al señor Feijóo

Guardar

El Campello (Alicante), 18 sep (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha evitado este viernes pronunciarse sobre los plazos para ser ratificado como candidato del PPCV en las próximas elecciones autonómicas y ha emplazado a los periodistas a consultar con Alberto Núñez Feijóo.

Preguntado por una redactora sobre si desea que su candidatura sea confirmada antes del debate de política general o sobre el estado de la Comunitat, los próximos 28 y 30 de septiembre en Les Corts Valencianes, Pérez Llorca se ha limitado a responder: "Yo creo que debe llamar al señor Feijóo".

PUBLICIDAD

El president valenciano ha hecho este comentario tras presentar en los talleres del tranvía metropolitano (TRAM) de El Campello 22 nuevos convoyes dentro de un plan de inversión para los próximos cuatro años de 800 millones. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)