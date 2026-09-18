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El PP se retira como acusación del caso Azud, en Comunidad Valenciana, porque "la justicia ha hecho su trabajo"

13/05/2021 Un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en un parking durante un registro en el domicilio del subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, a 13 de mayo de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Rubio ha sido detenido esta mañana por la UCO junto a otra decena de personas dentro del conocido como caso Azud, una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones. Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de las actuaciones, Rubio ha sido arrestado en su domicilio y está acusado de participar en la adjudicación de diferentes infraestructuras en suelo público a cambio de mordidas. POLITICA Jorge Gil - Europa Press
13/05/2021 Un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en un parking durante un registro en el domicilio del subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, a 13 de mayo de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Rubio ha sido detenido esta mañana por la UCO junto a otra decena de personas dentro del conocido como caso Azud, una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones. Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de las actuaciones, Rubio ha sido arrestado en su domicilio y está acusado de participar en la adjudicación de diferentes infraestructuras en suelo público a cambio de mordidas. POLITICA Jorge Gil - Europa Press
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El PP se ha retirado como acusación particular en el caso Azud, en el que un juzgado investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones del Ayuntamiento de València y operaciones urbanísticas en otras localidades de la Comunitat Valenciana entre 1999 y 2013, y ha asegurado que esta decisión se debe a que "la justicia ha hecho su trabajo".

Así lo ha anunciado, en un comunicado, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, dos semanas después de que la titular de la plaza 13 de Instrucción del Tribunal de Instancia de València abriera procedimiento abreviado --procesado-- a 38 investigados en la causa.

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Entre los procesados figuran el exvicealcalde de València con Rita Barberá, Alfonso Grau, sus dos hijas y yernos; el cuñado de la exalcaldesa fallecida, José María Corbín, y tres sobrinas de la ex primera edil; el exdirector general de Transparencia y exconcejal del PP en València, Jorge Bellver; el exportavoz socialista en el consistorio y exsubdelegado del Gobierno, Rafa Rubio; su mujer; el letrado y ex director jurídico de la extinta Divalterra, José Luis Vera; el exdirectivo de Acuamed Joan Navarro; la exalcaldesa 'popular' de Xixona Rosa María Verdú; funcionarios, empresarios y abogados.

Pastor ha afirmado que "la justicia ha hecho su trabajo". "Los hechos que motivaron nuestra personación están ya recogidos en el auto y los posibles delitos de los cargos de primer nivel del PSPV han sido declarados prescritos, por lo que "mantener una acusación contra quien ya no puede ser juzgado no tiene ningún sentido jurídico", ha esgrimido.

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Además, ha defendido que "la acción popular no es un arma electoral" y que retirarse ahora "es un ejercicio de responsabilidad". "Desistir no es renunciar. Es reconocer que la justicia ha hecho su trabajo", ha subrayado.

"El caso sigue exactamente igual, nuestra retirada no cierra el procedimiento ni impide el juicio. El ministerio fiscal continúa en la causa y quien tenga que responder ante la justicia lo hará con o sin nosotros. Quien tenga que sentarse en el banquillo se sentará igual", ha añadido.

El síndic 'popular' ha destacado que el auto de procedimiento abreviado del caso Azud "recoge casi medio millón de euros para pagar la campaña del PSOE en 2007 y gastos que no fueron declarados como gasto electoral", con "pagos por valor 484.480,46 euros pagados a cinco empresas".

"No lo dice el Partido Popular, lo dice un auto judicial tras años de instrucción", ha recalcado, para señalar que la resolución recoge además gastos de publicidad, folletos, vallas, material electoral y producción audiovisual, "así como el buzoneo de publicidad de Unión Valenciana con el objetivo de perjudicar al PP".

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