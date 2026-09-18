El Mallorca pone a prueba la racha de la Real Sociedad B

Guardar

San Sebastián/Palma, 18 sep (EFE).- La Real Sociedad B pretende prorrogar su racha sin perder en las cuatro últimas jornadas de Liga frente al Mallorca, equipo que está en puestos de promoción para volver a Primera, aunque aún no ha celebrado una victoria lejos de Son Moix.

El filial txuriurdin afronta el compromiso tras cosechar un importante triunfo a domicilio ante el Andorra (1-3), en un duelo que encarriló en la primera mitad gracias a los tantos de Dani Díaz, Iñaki Rúperez y Lander Astiazarán.

PUBLICIDAD

A la espera de la lista de convocados, la principal incógnita ante el cuadro balear en el esquema de Ion Ansotegi se encuentra en la disponibilidad del central Luken Beitia. El zaguero ha sumado dos titularidades consecutivas con Pellegrino Matarazzo, ante las molestias físicas de Igor Zubeldia y la sanción doméstica de Jon Martín, por lo que podría mantenerse en la dinámica del primer equipo.

La preparación semanal del filial ha estado marcada además del desgaste internacional, ya que futbolistas como Oleaga, Ropero, Eceizabarrena o Soroeta participaron el pasado martes en el compromiso de la Premier League International Cup frente al Aston Villa. En dicho choque, los dos primeros disputaron algo más de una hora de juego, mientras que Eceizabarrena y Soroeta completaron los noventa minutos.

PUBLICIDAD

El Mallorca de Luis García llega al partido sin sumar todavía una victoria como visitante, tras caer en Granada (2-0) y empatar contra el Eldense, un balance que choca con el buen rendimiento en casa con pleno de triunfos ante Valladolid (2-0), Ceuta (3-0) y Sabadell (2-0).

Mejorar en sus desplazamientos es una de las mayores preocupaciones en estos momentos para el técnico asturiano, que ve como se acerca una tanda de partidos muy complicados y quiere que su equipo eleve las prestaciones antes de que lleguen turbulencias.

PUBLICIDAD

Uno de los factores para que el grupo de un paso adelante es desatascar a los extremos, hasta el momento muy tímidos en ataque y con una aportación escasa en goles, a pesar de la variedad de la que dispone el cuerpo técnico en la plantilla.

Por el momento, la fiabilidad defensiva ha sido el mayor baluarte de un equipo que se está construyendo desde atrás y que solo ha encajado gol en su única derrota, aunque debe empezar a mostrar más argumentos para refrendar las expectativas de ser uno de los favoritos al ascenso directo.

PUBLICIDAD

- Alineaciones probables

Real Sociedad B: Fraga; Ruperez, Kita, Ropero, Agote; Aguirre, Lebarbier, Gorosabel; Dani Díaz, Astiazarán y Carrera.

Mallorca: Tenas; Calatayud, Valjent, Raíllo, Lato; Morlanes, Darder, Sala; Cerdà, Fuentes y Liso.

Árbitro: Pendiente de designación.

Estadio: Zubieta

Hora: 14:00 CET. EFE

1012193

pbl/cgc/dcj/omm/jap