El Gobierno fija el inicio de obras del centro de chips en Málaga para enero-marzo de 2027

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Madrid, 18 sep (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que las obras del Centro de Semiconductores (chips y microchips) que se instalará en Málaga comenzará en el primer trimestre de 2027.

Se estima que el centro genere 200 puestos de trabajo directos y 500 indirectos en la ciudad y la provincia, además de 1.000 adicionales en todo el territorio, según ha indicado durante su ponencia en el evento 'Soberanía Digital: Ahora semiconductores'.

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La infraestructura albergará 60 máquinas avanzadas de procesado para permitir la investigación y el prototipado de microchips, que suponen una inversión de 267 millones de euros, de los que 150 millones proceden de fondos gestionados por la SETT.

Igualmente, incluirá la primera instalación avanzada de I+D en semiconductores de 300 milímetros (mm) en España con una sala blanca de 2.000 metros cuadrados para prototipado de chips de nueva generación.

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Su actividad, según ha indicado, colocará al país y a Europa a la vanguardia de futuros procesos tecnológicos, con aplicaciones en telecomunicaciones, medicina, movilidad, fotónica, cuántica y otras industrias transformadoras.

El proyecto cuenta con el Centro Interuniversitario de Microelectrónica (Imec) como socio tecnológico y que se está desarrollando en colaboración con la Junta de Andalucía, el ayuntamiento de Málaga, bajo la coordinación técnica de la empresa pública Ineco.

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El contrato, adjudicado el pasado 19 de mayo, consta de dos lotes: el primero, para el Grupo Render (4,9 millones), contempla la redacción del proyecto ejecutivo y ejecución de obras para la línea subterránea y el centro de seccionamiento de 66kv (central eléctrica suministradora de energía).

El segundo lote, por 163 millones y adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formado por OHLA, Sando e Intercom, incluye la redacción del proyecto de ejecución y ejecución de obras del complejo de I+D+i para obleas de 300 mm, incluyendo la construcción de una sala blanca. EFE

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