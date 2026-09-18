El centro temporal del puerto de Ceuta completa las 1.700 plazas para migrantes

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Ceuta, 18 sep (EFE).- El nuevo centro temporal de acogida instalado en el Muelle de Poniente de Ceuta ha completado este viernes las 1.700 plazas habilitadas apenas unas horas después de su apertura, lo que ha obligado a cientos de migrantes que esperaban poder acceder a regresar a los asentamientos de las playas de Benítez y el Trampolín.

Fuentes del Gobierno de España han dado por culminada la operación iniciada a primera hora de la mañana para trasladar hasta el puerto a 1.700 personas que permanecían en ambas playas desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio.

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Las dos parcelas acondicionadas con carpas en el recinto portuario han alcanzado ya su máxima ocupación, según las mismas fuentes, que han asegurado que el dispositivo ha finalizado "con normalidad, sin incidencias destacables".

La imagen posterior al operativo, sin embargo, ha confirmado que el traslado no supone todavía el final de los asentamientos de las playas dado que, una vez cubiertas las plazas disponibles, numerosos migrantes que permanecían esperando detrás del cordón policial han emprendido el camino de vuelta al comprobar que no podrían acceder al recinto.

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La entrada de los migrantes en las instalaciones se ha desarrollado principalmente entre las 9.30 y las 12.00 horas y, a partir del mediodía, han comenzado a regresar hacia las playas de Benítez y el Trampolín quienes se habían quedado fuera.

Antes de comenzar el traslado se estimaba que más de 3.000 personas podían encontrarse repartidas entre los asentamientos de ambas playas, mientras que el nuevo recurso únicamente disponía de capacidad para 1.700.

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Esta diferencia entre el número de personas concentradas y las plazas disponibles ha provocado que los asentamientos vuelvan a recibir a cientos de sus antiguos ocupantes pocas horas después de que comenzara su desalojo.

A ellos se han sumado también migrantes que hasta ahora permanecían en otros puntos de la ciudad y zonas de monte y que se han desplazado hacia estas playas ante la expectativa de poder acceder próximamente a alguno de los nuevos recursos temporales.

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En Benítez, algunos de los migrantes que han regresado han comenzado a ocupar las chabolas y espacios abandonados por quienes sí han logrado entrar en el centro del puerto, mientras otros han recogido mantas y diferentes enseres que habían quedado atrás durante el traslado.

El Gobierno de España ha destacado que, con la apertura de las instalaciones del Muelle de Poniente, Ceuta dispone ya de más de 6.000 plazas en espacios temporales de acogida habilitados para hacer frente a la situación generada tras la crisis migratoria de finales de julio.

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Fuentes gubernamentales consideran "indispensable" concentrar a estas personas en espacios delimitados donde puedan recibir atención, ser filiadas y comenzar los procedimientos administrativos correspondientes.

La Administración continúa trabajando en habilitar nuevos emplazamientos y, entre los espacios previstos, figura el campo de fútbol del acuartelamiento de Montesa número 3, perteneciente al Regimiento de Caballería, y también se estudia habilitar una parcela situada detrás del centro penitenciario de Fuerte Mendizábal, con capacidad estimada para alrededor de 2.000 personas.

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La filiación en los recursos temporales permitirá además determinar la situación individual de cada migrante e iniciar, cuando legalmente corresponda, los procedimientos de devolución. EFE

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