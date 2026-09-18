Espana agencias

El Andorra, en el peor momento del nuevo proyecto, recibe a un Sporting tocado

Guardar

Andorra La Vella/Gijón, 18 sep (EFE).- El Andorra, después de cuatro derrotas consecutivas y en el peor momento del nuevo proyecto, recibe el sábado (16.15 horas) a un Sporting de Gijón tocado que busca la que sería la primera victoria de su historia en el Principado.

El equipo dirigido por Gerard Piqué y Jaume Nogués continúa con las bajas del defensa central Gael Alonso y el medio Théo Le Normand, por lesión, pero podrá contar con el extremo Enes Sali, que solucionó los problemas burocráticos para ser dado de alta en LaLiga.

PUBLICIDAD

El conjunto del Principado llega al encuentro con bastantes dudas después de la goleada en la primera jornada por 5-1 al Ceuta y enlazar cuatro derrotas seguidas contra Celta Fortuna, Eibar, Real Valladolid y Real Sociedad B.

Un Andorra que se caracteriza por alta posesión del balón, pero no muchas oportunidades para marcar, se está viendo además lastrado por la falta de experiencia de algunos jugadores.

PUBLICIDAD

Enfrente tendrá un Sporting que buscará un hito en su historia particular, ya que nunca ha cosechado una victoria ni ha marcado gol en Andorra, y redimirse así de sus dos derrotas consecutivas en las últimas jornadas.

Dos derrotas, en ambos casos por 1-0, y un empate sin goles es el balance de los rojiblancos ante el conjunto tricolor en suelo andorrano desde que el club, liderado en su gestión por el ex futbolista internacional Gerard Piqué, consiguiera ascender a la Segunda División.

Para la cita, el técnico Nicolás Larcamón recupera al mediocampista Manu Rodríguez, que superó las molestias que arrastraba derivadas de una tendinitis y que este viernes viajó con el resto de la expedición hacia Andorra, donde esta tarde realizarán el último entrenamiento preparatorio.

Será tras el entrenamiento, en la previa del partido, cuando el club dé a conocer la convocatoria definitiva. Quienes se mantienen como bajas seguras por lesión, y que no viajaron a Andorra, son Hugo Guillamón, Andrés Ferrari y Gaspar Campos, todos ellos en sus respectivos procesos de recuperación.

De este modo, Larcamón podría repetir el mismo once que inició la pasada jornada ante el Eldense, aunque los dos resultados adversos recientes podrían empujar al técnico a realizar algún ajuste táctico.

- Alineaciones probables:

Andorra: Pau López; Carrique, Diego Alende, 'Bomba', Martí Vilà; Marc Domènech, Efe Akman, Hugo Solozábal; Jordi Cano, Diego Díaz y Hugo López.

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Duñabeitia, Pablo Vázquez, Cuenca, Iosifov; Nacho Martín, Corredera; Gelabert, Sarco y Otero.

Árbitro: por designar.

Estadio: Nou Estadi de la FAF d'Encamp.

Hora: 16.15

EFE

1011857

1012221

dsl/rm/vds/and/acg/jap

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Así es Gorgona, la cárcel italiana en una isla con baja reincidencia en la que los presos trabajan la tierra y hacen vino

El penal toscano exige a sus internos trabajar seis días por semana en tareas agrícolas y artesanales, un modelo que reduce notablemente las probabilidades de volver a delinquir

Así es Gorgona, la cárcel italiana en una isla con baja reincidencia en la que los presos trabajan la tierra y hacen vino

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 19 de septiembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 19 de septiembre

Una mujer sola, acosada en Europa: la española que, en 1917, anticipó el debate de hoy

Carmen de Burgos fue la primera periodista profesional de su país pero debió firmar con un nombre sugerido por su editor. Desde ese margen abrió espacio a ideas renovadoras, en un recorrido luego silenciado por el franquismo

Una mujer sola, acosada en Europa: la española que, en 1917, anticipó el debate de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno atribuye la tensión inicial del traslado de migrantes en Ceuta al efecto llamada tras el veto de la Audiencia Nacional

El Gobierno atribuye la tensión inicial del traslado de migrantes en Ceuta al efecto llamada tras el veto de la Audiencia Nacional

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial, con dos novedades: “Yo me siento más caballa que ayer”

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas son las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar”

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas son las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar”

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en 4 años menos que la media de estudiantes

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso, puedes poner una demanda para irte con indemnización”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades