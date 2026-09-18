El Andorra, en el peor momento del nuevo proyecto, recibe a un Sporting tocado

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Andorra La Vella/Gijón, 18 sep (EFE).- El Andorra, después de cuatro derrotas consecutivas y en el peor momento del nuevo proyecto, recibe el sábado (16.15 horas) a un Sporting de Gijón tocado que busca la que sería la primera victoria de su historia en el Principado.

El equipo dirigido por Gerard Piqué y Jaume Nogués continúa con las bajas del defensa central Gael Alonso y el medio Théo Le Normand, por lesión, pero podrá contar con el extremo Enes Sali, que solucionó los problemas burocráticos para ser dado de alta en LaLiga.

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El conjunto del Principado llega al encuentro con bastantes dudas después de la goleada en la primera jornada por 5-1 al Ceuta y enlazar cuatro derrotas seguidas contra Celta Fortuna, Eibar, Real Valladolid y Real Sociedad B.

Un Andorra que se caracteriza por alta posesión del balón, pero no muchas oportunidades para marcar, se está viendo además lastrado por la falta de experiencia de algunos jugadores.

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Enfrente tendrá un Sporting que buscará un hito en su historia particular, ya que nunca ha cosechado una victoria ni ha marcado gol en Andorra, y redimirse así de sus dos derrotas consecutivas en las últimas jornadas.

Dos derrotas, en ambos casos por 1-0, y un empate sin goles es el balance de los rojiblancos ante el conjunto tricolor en suelo andorrano desde que el club, liderado en su gestión por el ex futbolista internacional Gerard Piqué, consiguiera ascender a la Segunda División.

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Para la cita, el técnico Nicolás Larcamón recupera al mediocampista Manu Rodríguez, que superó las molestias que arrastraba derivadas de una tendinitis y que este viernes viajó con el resto de la expedición hacia Andorra, donde esta tarde realizarán el último entrenamiento preparatorio.

Será tras el entrenamiento, en la previa del partido, cuando el club dé a conocer la convocatoria definitiva. Quienes se mantienen como bajas seguras por lesión, y que no viajaron a Andorra, son Hugo Guillamón, Andrés Ferrari y Gaspar Campos, todos ellos en sus respectivos procesos de recuperación.

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De este modo, Larcamón podría repetir el mismo once que inició la pasada jornada ante el Eldense, aunque los dos resultados adversos recientes podrían empujar al técnico a realizar algún ajuste táctico.

- Alineaciones probables:

Andorra: Pau López; Carrique, Diego Alende, 'Bomba', Martí Vilà; Marc Domènech, Efe Akman, Hugo Solozábal; Jordi Cano, Diego Díaz y Hugo López.

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Duñabeitia, Pablo Vázquez, Cuenca, Iosifov; Nacho Martín, Corredera; Gelabert, Sarco y Otero.

Árbitro: por designar.

Estadio: Nou Estadi de la FAF d'Encamp.

Hora: 16.15

EFE

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