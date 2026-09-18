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Dumfries y Van Dijk, en la primera lista de Xavi con Países Bajos, de la que se cae Depay

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La Haya, 18 sep (EFE).- El exentrenador del FC Barcelona Xavi Hernández anunció este viernes su primera convocatoria como seleccionador de Países Bajos, con jugadores habituales como el capitán Virgil van Dijk (Liverpool) o Denzel Dumfries (Real Madrid), pero de la que se cae el máximo goleador histórico de la Oranje, Memphis Depay.

El ariete del Corinthians brasileño, de 32 años y con 55 goles anotados en sus más de cien partidos con la selección, es la ausencia más llamativa de la primera selección del antiguo centrocampista culé y campeón del mundo y de Europa con la Roja.

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Xavi ha preferido apostar por el joven atacante Ruben van Bommel (PSV), hijo del exjugador y actual seleccionador belga Mark van Bommel, además de único debutante en la lista junto al centrocampista Gjivai Zechiël (Feyenoord), mientras que Joey Veerman (Borussia Dortmund) regresa tras muchas convocatorias ausente con el anterior técnico nacional, Ronald Koeman.

Otros jugadores que se caen de la lista respecto al combinado que jugó el pasado Mundial son Wout Weghorst (Twente), Marten de Roon (Roma), y Guus Til (PSV Eindhoven).

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Debido a lesiones Xavi no ha podido contar con otros pesos pesados del equipo neerlandés como Frenkie de Jong (Barcelona), Matthijs de Ligt (Manchester United), Xavi Simons (Tottenham Hotspur) o Jerdy Schouten (PSV).

Con este elenco, Xavi debutará al frente de la selección el próximo día 24 frente a Alemania, en partido de Liga de las Naciones, y posteriormente se medirá a Serbia y Grecia a domicilio y nuevamente a Serbia en casa.

- Convocatoria completa de Países Bajos para estos partidos:

Porteros: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion/ING), Robin Roefs (Sunderland/ING) y Mark Flekken (Bayer Leverkusen/GER).

Defensas: Lutsharel Geertruida (PSV), Virgil van Dijk (Liverpool/ING), Jeremie Frimpong (Liverpool/ING), Jurriën Timber (Arsenal/ING), Nathan Aké (Fenerbahçe/TUR), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur/ING), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur/ING), Denzel Dumfries (Real Madrid/ESP) y Jorrel Hato (Chelsea/ING).

Centrocampistas: Justin Kluivert (Bournemouth/ING), Ryan Gravenberch (Liverpool/ING), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah/KSA), Teun Koopmeiners (Juventus/ITA), Quinten Timber (Crystal Palace/ING), Joey Veerman (Borussia Dortmund/GER), Kenneth Taylor (Lazio/ITA) y Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Delanteros: Cody Gakpo (Liverpool/ING), Noa Lang (Nápoles/ITA), Donyell Malen (Roma/ITA), Brian Brobbey (Sunderland/ING), Crysencio Summerville (Al-Hilal/KSA) y Ruben van Bommel (PSV). EFE

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