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Detenido el joven de 23 años buscado por matar a golpes a su padrastro en València

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València, 18 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido la tarde de este viernes en València a un joven de 23 años como presunto autor del homicidio de su padrastro, al que mató a golpes con una mancuerna el pasado martes 8 de septiembre en una vivienda del barrio valenciano de San Isidro.

El detenido permanecía en paradero desconocido desde el momento del crimen y una llamada efectuada por un ciudadano a la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional ha alertado de la presencia de un individuo que podría coincidir con las características físicas del sospechoso, ha informado la Policía Nacional.

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Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de Seguridad Ciudadana y agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, que lo han interceptado y detenido sobre las 18:50 horas en la avenida de las Tres Cruces de la capital valenciana.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales, a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.

El pasado día 9 de septiembre la Policía Nacional informó que seguía buscando a un joven de 23 años que supuestamente había matado a golpes con una mancuerna a su padrastro tras fugarse de la unidad psiquiátrica de un centro hospitalario de València, en el que había ingresado después de mantener un altercado con la víctima.

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El fallecido es un hombre de 50 años de nacionalidad española que fue asesinado el día 8 de septiembre de un fuerte golpe en la cabeza con una pesa de ejercicio por su hijastro. EFE

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