Dani Miret: "Queremos aprovechar la oportunidad de jugar el torneo en casa"

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Badalona (Barcelona), 18 sep (EFE).- El entrenador del Joventut Badalona, Dani Miret, expresó este viernes la voluntad de "aprovechar la oportunidad" de ejercer de anfitriones de la Supercopa Endesa, y también la esperanza de que el ambiente les ayude a "subir el nivel" para compensar "la falta de preparación".

"Queremos aprovechar la oportunidad de jugar el torneo en casa, la oportunidad de alcanzar una final ante nuestra gente. Hemos demostrado que en casa somos un equipo fuerte y esperamos que el ambiente nos ayude a subir el nivel y compensar la falta de preparación", afirmó el preparador catalán.

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En declaraciones a los medios de comunicación en la zona mixta del Palau Olímpic de Badalona, Miret valoró que tanto el Joventut como el Kosner Baskonia, su rival en semifinales, son dos equipos "en construcción" tras un verano de muchos cambios, y auguró un partido "muy distinto" al del curso pasado en las eliminatorias de la Liga Endesa.

"A estas alturas es más importante conocerte a ti mismo que al rival, saber que pasaremos por distintas situaciones y no jugaremos a la perfección. Los dos equipos nos conocemos, mantenemos el estilo y la identidad. Baskonia es un equipo de Euroliga que ha fichado bien, con jugadores peligrosos en el perímetro y un juego interior distinto al del año pasado", analizó.

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Sobre su plantilla, Miret destacó que la llegada del ala-pívot Eli John Ndiaye les permite jugar con "un dibujo distinto" y elogió la continuidad del ala-pívot Yannick Kraag, sin olvidar que la adaptación de los fichajes, como el argentino Nico Laprovittola, "no es tan fácil".

"Todo el mundo destaca a la pareja Ricky (Rubio)-Nico y nuestros éxitos pasarán por ser un equipo compensado. Tenemos muchos jugadores peligrosos que tenemos que hacer buenos. El esfuerzo en defensa nos llevará a poder competir contra equipos de Euroliga. La falta de físico la compensaremos con energía, esfuerzo y equipo", señaló.

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Por último, Miret insistió en que "las piernas y el rebote", junto a la posibilidad de tener "rotaciones en que mucha gente sume", darán al Joventut "más o menos opciones de ganar" este curso. EFE