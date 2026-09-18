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Corea del Sur, a un paso de Bolonia

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Redacción deportes, 18 sep (EFE).- El equipo de Corea del Sur está a un paso de hacer historia, clasificarse por primera vez para una Final entre Ocho de la Copa Davis y convertirse en el primer país asiático en situarse entre los mejores de esta competición desde que se creó este formato en el 2022.

El conjunto coreano gana 2-0 a India, mientras el choque entre Austria y Bélgica y el República Checa ante Estados Unidos ha dejado todo pendiente para la segunda jornada tras ganar cada equipo un partido.

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Tres enfrentamientos han echado a andar en la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis. Corea del Sur aventaja a India (2-0) en el choque de Seúl después de que Soonwoo Kwon ganara a Dhakshineswar Suresh por 3-6, 6-3 y 6-4 y Hyeon Chung a Sumit Nagal por 2-6, 6-4 y 7-5.

El sábado, el dobles Jisung Nam y Ulsung Park contra N Sriram Balaji y Niki Kallyanda Poonacha abre la segunda jornada que se completará con el Soonwoo Kwon frente a Sumit Nagal y Hyeon Chung con Dhakshineswar Suresh. Corea cerrará la victoria si gana uno de estos tres partidos.

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En el aire está el choque entre la República Checa y Estados unidos en el O2 Arena de Praga. Learner Tien puso por delante a Estados Unidos al ganar al checo Jakub Jakub Mensik por 6-2 y 6-4 pero Jiri Lehecka superó a Ben Shelton por 6-4 y 6-4.

El sábado, el dobles entre Adam Pavlasek/Patrik Rikl-Christian Harrison/Austin Krajicek y a continuación, Jakub Mensik-Ben Shelton y Jiri Lehecka-Learner Tien.

Austria tampoco aprovechó lo suficiente su condición de anfitrión en el cara a cara con Bélgica en Viena. Jurij Rodionov se impuso a Gauthier Onclin por 6-4 y 6-1 y adelantó al cuadro local pero Zizou Bergs empató al vencer a Lukas Neumayer por 2-6, 6-4 y 6-2.

El sábado, cuando echen a andar los otros siete duelos que completarán la configuración de la Final entre ocho, jugarán el dobles Lucas Miedler/Neil Oberleitner-Sander Gille/Joran Vliegan y a continuación, Jurij Rodionov-Zizou Bergs y Lukas Neumayer-Gauthier Onclin. EFE

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