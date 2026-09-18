Confederación de Policía exige el cese del jefe de Policía de Ceuta por falta de previsión

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Madrid, 18 sep (EFE).- La Confederación Española de Policía (CEP) ha exigido este viernes el "cese inmediato y fulminante" del jefe superior de Policía de Ceuta por la "grave falta de previsión" con la que se ha ejecutado esta mañana el traslado de miles de migrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta las instalaciones habilitadas en el muelle de Poniente.

En un comunicado, la CEP señala que desde que se conoció la resolución de la Audiencia Nacional que despejaba el obstáculo judicial para utilizar las instalaciones del puerto, la Jefatura Superior y la Delegación del Gobierno sabían que el traslado podía comenzar de manera inmediata.

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A primera hora de esta mañana, más de 3.000 personas que permanecían en las playas han sido trasladados a un nuevo centro temporal de acogida en la zona portuaria.

"Las carreras, avalanchas, roturas de los cordones de seguridad y momentos de máxima tensión que han podido verse durante las primeras horas son la consecuencia directa de haber organizado una operación de enorme complejidad sin garantizar previamente un despliegue policial suficiente", señala la CEP.

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Denuncian que, a pesar de disponer de toda la información, el jefe superior no requirió al Ministerio del Interior los refuerzos necesarios para asegurar una operación de estas características.

"Esa falta de previsión tiene que tener consecuencias. Quien dirige la Policía Nacional en Ceuta no puede mantenerse al frente de la Jefatura Superior después de exponer a los agentes a una situación que era perfectamente previsible y que pudo haber terminado de una forma mucho más grave", subraya.

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La CEP considera que el jefe superior ha perdido la confianza necesaria para continuar ejerciendo esa responsabilidad, y reclama a la Dirección General de la Policía que acuerde su cese de manera inmediata.

Y añade que la Delegación del Gobierno tampoco puede eludir "su nefasto papel" en lo ocurrido.

Destaca que no puede trasladarse a los policías la responsabilidad de decisiones que no dependían de ellos, ya que los agentes desplegados tuvieron que reaccionar ante una situación que comenzó a desbordarse, contener a una multitud en movimiento, restablecer los cordones, dividir a las personas en grupos y recuperar progresivamente el control.

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"Lo hicieron con profesionalidad, soportando una presión extraordinaria y asumiendo una vez más los riesgos derivados de decisiones adoptadas por quienes, desde despachos, no pisan la calle en los peores momentos, dejando en evidencia su absoluta falta de liderazgo", afirma. EFE