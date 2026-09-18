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Ciencia lamenta que el TMT no vaya a La Palma, pues el Gobierno hizo todo lo posible

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Madrid, 18 sep (EFE).- El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lamenta "profundamente" la decisión del consorcio internacional del Telescopio de Treinta Metros de no elegir La Palma como emplazamiento, según fuentes ministeriales que han señalado que el Gobierno de España ha hecho "todo lo que estaba en su mano".

En este sentido, las fuentes han indicado que respetan la decisión adoptada por el consorcio internacional, aunque no la compartan y han agregado que siguen convencidos de que el cielo de Canarias es excepcional para la astronomía y de que La Palma reunía unas condiciones extraordinarias para acoger este proyecto.

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El Gobierno puede decir "con claridad que ha defendido hasta el final los intereses de la ciencia española, de Canarias y de La Palma, y que lo ha hecho poniendo recursos, capacidad institucional y diplomacia científica al servicio de una gran infraestructura internacional".

Las mismas fuentes han indicado que el Gobierno de España ha hecho "todo lo que estaba en su mano".

Así han enumerado que se ha presentado una candidatura científica y técnicamente sólida, se ha desarrollado una intensa labor de diplomacia científica y se ha puesto sobre la mesa un compromiso financiero extraordinario, que llegó a contemplar la movilización de hasta 1.000 millones de euros por parte del Gobierno de España y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

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La decisión sobre el TMT no cambia la apuesta por Canarias, por el Instituto de Astrofísica de Canarias ni por las grandes infraestructuras científicas, han agregado.

España -han destacado- seguirá trabajando para que nuestro país y, especialmente, Canarias, continúen siendo un referente internacional de la ciencia y la astronomía. EFE

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