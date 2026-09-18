Cerca de 60.000 inscritos en Perú para ser voluntarios en los Juegos Panamericanos de 2027

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Lima, 18 sep (EFE).- Cerca de 60.000 personas se han inscrito para ser voluntarios en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto, informó este viernes el comité organizador.

El periodo de inscripción comenzó el pasado 6 de agosto y continuará abierto hasta el 31 de diciembre, para posteriormente pasar a una selección donde se escogerán a alrededor de 11.000 personas que ejercerán de voluntarios durante el periodo de competiciones.

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Entre los inscritos hay cerca de 390 personas con discapacidad, pues el programa incorpora criterios de accesibilidad en su formulario de registro, desarrollados en coordinación el Gobierno, con especial atención a las personas con discapacidad visual.

Esta iniciativa busca facilitar la participación de más ciudadanos y fortalecer una experiencia de voluntariado que reconoce el talento, las capacidades y la vocación de servicio de cada persona.

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Los Juegos Panamericanos serán la mayor cita clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al reunir a unos 8.000 deportistas que 41 países de América que competirán en 56 disciplinas de 38 deportes. EFE