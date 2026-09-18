Bekele regresa al maratón de Berlín con 44 años

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Redacción deportes, 18 sep (EFE).- El etíope Kenenisa Bekele, de 44 años, volverá a correr el próximo 27 de septiembre el maratón de Berlín, un 'major' que ya ganó en 2016 y 2019, según confirmó este viernes la organización de la carrera.

Bekele es una leyenda del atletismo mundial. En su palmarés lucen tres oros olímpicos, cinco oros mundiales en pista entre los 5.000 y 10.000 metros, dos distancias de las que llegó a ser plusmarquista mundial, y once títulos mundiales de cross.

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El atleta etíope, que no completa un maratón desde 2024, cuando corrió el de los Juegos Olímpicos de París y el de Londres, en el que fue segundo e hizo récord del mundo en categoría master, vuelve a Berlín, dónde ya ganó en 2016 y 2019, año en que se quedó con un crono de 2h01:41 a sólo dos segundos del récord que ostentaba entonces el keniano Eliud Kipchoge.

El año pasado, Bekele tomó la salida del maratón de Nueva York pero no lo completó.

Los organizadores del maratón alemán también han confirmado las incorporaciones de Alisa Vainio, campeona de Europa de maratón en Birmingham con récord de los campeonatos (2h22:26) y la alemana Laura Hottenrott.

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Berlín forma parte del grupo de los ocho 'majors', lo considerados mejores maratones del mundo, junto con Nueva York, Chicago y Boston (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Tokio (Japón), Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Sídney (Australia). EFE