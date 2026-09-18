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Athletic y Alavés quieren subirse de nuevo a la ola buena

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Bilbao/Vitoria (España), 18 sep (EFE).- El Athletic Club y el Deportivo Alavés se citan en San Mamés con la intención de volver a subirse a la ola buena, el equipo rojiblanco, después del tropiezo frente al Elche y de no poder disputar su partido ante el Levante, y el cuadro vitoriano tras encadenar dos derrotas consecutivas que han frenado su gran arranque.

En el lado bilbaíno, el equipo del alemán Edin Terzic encara la cita tras el descanso obligado por el aplazamiento debido a las fuertes lluvias de su partido del miércoles en Valencia frente al Levante, una cita para la que el técnico alemán había planteado cinco cambios en el once respecto al que alineó ante el Elche, algunos llamativos, como la titularidad de Johaneko o Maroan, que sin minutos en el Ciutat de Valencia, probablemente no partirá como titular en este derbi vasco.

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Todo apunta a que Terzic pondrá sobre el césped un equipo muy similar al que dispuso de manera consecutiva frente a Atlético de Madrid y Elche, con Ruiz de Galarreta y Gerenabarrena en la sala de máquinas y Sancet y Nico fijos en ataque.

La duda es si la recuperación de Guruzeta podría devolverle al once con Iñaki escorado a la banda, o si Terzic decide mantener al mayor de los Williams en punta con Navarro o Berenguer en la derecha.

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En la línea defensiva es fija la parte izquierda con Laporte y Yuri, mientras que Yeray o Paredes optan al puesto de central derecho con Areso, a priori, como lateral derecho en detrimento de Johaneko y Hugo Rincón.

La posible vuelta de Peio Canales, en la última fase de recuperación de la lesión muscular que le ha apartado del equipo en las dos últimas jornadas, dejaría a Dani Vivian como única baja para este encuentro.

Por su parte, el Alavés visita el estadio rojiblanco por encima de su rival en la clasificación, algo que ha ocurrido en pocas ocasiones.

A pesar de los diez puntos acumulados, la cuenta pendiente para el Glorioso en este notable inicio liguero es ganar fuera de casa, donde solo ha cosechado un empate.

Los albiazules rompieron el maleficio bilbaíno el curso pasado con una triunfo por 0-1 después de 20 años y está en disposición de ganar en dos visitas consecutivas a la capital vizcaína por primera vez en la historia.

Para intentar lograr este hito, el técnico Quique Sánchez Flores no podrá contar con Facundo Garcés, Mikel Rodríguez y Aitor Mañas, a la vez que deberá controlar el estado físico de su equipo después de dos partidos en pocos días.

- Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Gerenabarrena; Navarro, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams.

Deportivo Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Jony, Tenaglia, Koski; Abde Rebbach, Blanco, Guevara o Ibáñez, Aleñá; Lucas Boyé y Toni Martínez.

Árbitro: Pendiente de designación.

Campo: San Mamés.

Hora: 14.15. EFE

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ibn/jd-rh/pml/jap

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