Arriaga Asociados reduce sus pérdidas a 76.333 euros en 2025 e ingresa 24,2 millones tras salir del concurso

19/05/2020 Arriaga Asociados POLITICA ESPAÑA EUROPA CATALUÑA AUTONOMÍAS ARRIAGA ASOCIADOS

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Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas netas de 76.333,29 euros, lo que supone una reducción del 97,27% en comparación con los 'números rojos' de 2.797.211,45 euros registrados durante el año anterior, según consta en las cuentas anuales de la entidad depositadas en el Registro Mercantil.

El resultado del ejercicio, que será destinado íntegramente a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, refleja la salida satisfactoria de la firma del procedimiento concursal voluntario en el que estuvo inmersa hasta octubre de 2025, tras pactar con el fondo Pemberton un calendario a cuatro años para la devolución de una deuda financiera de 31 millones de euros.

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El importe neto de la cifra de negocios del bufete se situó en 24,25 millones de euros al término de 2025, lo que representa un descenso del 6,81% frente a los 26,02 millones de euros facturados en 2024.

La firma atribuye principalmente esta contracción en sus ingresos a la dilatación de los tiempos judiciales y a la baja tasa de resoluciones dictadas a lo largo del ejercicio por los juzgados especializados, especialmente en las plazas de Madrid y Barcelona, provocando que la sociedad mantenga 27,19 millones de euros en gastos anticipados de personal cuyo cobro e impacto en cifra de negocios se trasladará a ejercicios futuros.

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En el plano operativo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía alcanzó los 5,86 millones de euros, multiplicando por casi 3,7 los 1,59 millones contabilizados en 2024 (un repunte del 268,91%).

Esta mejora se sustenta en el avance del resultado de explotación (Ebit), que ascendió a 5,09 millones de euros frente a los 855.791 euros del año previo, tras absorber la contención de gastos de personal y publicidad, así como la dotación de 771.020,92 euros a la amortización del inmovilizado (733.961,09 euros en 2024).

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En materia laboral, la plantilla media de la firma se recortó un 46,06% durante el ejercicio, pasando de 327,66 a 176,75 trabajadores (todos ellos con contrato indefinido), tras el impacto pleno del expediente de regulación de empleo (ERE) acometido a finales de 2024 sobre el 40% de la masa salarial.

Al cierre del año a 31 de diciembre, la plantilla efectiva total era de 173 empleados, frente a los 192 asalariados registrados a finales de 2024.

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De cara a los próximos ejercicios, el órgano de administración subraya en su informe de gestión que la reorganización y el acuerdo de refinanciación "permiten asegurar la viabilidad y operativa del negocio", manteniendo un modelo con "enfoque empresarial, y orientado al cliente", donde "el desarrollo de nuevos productos permitirá que esta consolidación se mantenga en el largo plazo".