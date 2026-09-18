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Andersson García se incorporará al Breogán tras solucionar los problemas con su visado

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Lugo, 18 sep (EFE).- El Río Breogán informó este viernes que el pívot internacional dominicano Andersson García se incorporará “en los próximos días” tras solucionar los trámites burocráticos que le impedían viajar a España.

Fichado a mediados de julio del Mexico City Capitanes de la G League americana, el jugador no se pudo incorporar a la pretemporada del equipo dirigido por Luis Casimiro al no disponer de la documentación de penales procedente de Estados Unidos.

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“Los trámites burocráticos, que se alargaron más de lo deseado, impidieron al internacional dominicano trabajar en la pretemporada con el Río Breogán. Una vez finalizados y ya con la visa en su poder, el jugador se desplazará a Lugo para pasar el pertinente reconocimiento médico y unirse al trabajo con el grupo”, explica el club lucense en su comunicado.

El equipo gallego, que se encuentra actualmente concentrado en Bulgaria para disputar la fase previa de la Liga de Campeones, abrirá la liga Endesa el próximo domingo 27 de septiembre frente al Joventut en el Pazo dos Deportes de Lugo. EFE

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dmg/jrs/apa

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