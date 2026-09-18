Abascal: "Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para robar las elecciones"

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Barcelona, 18 sep (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido el voto para su partido ante la batalla entre la "democracia e islam" que considera que se juega en España y ha pedido a su electorado no confiar en los resultados que les dan las encuestas: "Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para robar las próximas elecciones o incluso para no convocarlas".

Lo ha dicho en un mitin en la plaza de la Marina de Barcelona, que los Mossos d'Esquadra han blindado ante las protestas de organizaciones antifascistas en las calles aledañas, que no han llegado a la plaza.

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En el acto, con unas 2.000 personas según la organización, también han intervenido el secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, y el portavoz parlamentario, Joan Garriga.

En su discurso, Abascal ha acusado a Sánchez de ser "el candidato marroquí" y ha asegurado que la situación en Ceuta es el "ejemplo del destino" hacia el que, según él, el presidente socialista lleva a España con su "traición y corrupción".

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El líder de Vox ha afirmado que, al recorrer España, constata que en todos sus territorios existen los "mismos problemas", pese a que haya "pequeñas diferencias" como la lengua o la cultura de cada territorio, que ha definido como "elementos folclóricos".

"El principal problema de los españoles es la invasión migratoria que está destruyendo el estado del bienestar", ha sostenido.

Según él, eso es algo que la sociedad catalana "ha entendido": "Hoy nos jugamos nuestra libertad frente a la invasión y la islamización de Cataluña y del resto de España".

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Protestas por el acto

Antes del inicio del mitin, los asistentes al acto de Vox han intercambiado gritos con la manifestación antifascista al otro lado de la plaza, con unas 200 personas detrás de un cordón policial.

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Además, unos vecinos de la plaza han sacado a la ventana altavoces desde donde han puesto música antes y durante el acto -incluida una versión de 'Els Segadors'-, además de una bandera del pueblo gitano y una pancarta con el lema ‘El fascismo no es una opinión, es un crimen’. Algunos de los asistentes han arrojado piedras a esa ventana. EFE

(foto) (vídeo)