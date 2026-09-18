108-99. El La Laguna Tenerife vence en la prórroga al Bilbao Basket en un frenético duelo

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Santa Cruz de Tenerife, 18 sep (EFE).- El Surne Bilbao Basket forzó la prórroga tras una gran reacción en el segundo tiempo, pero los de Jaka Lakovic retomaron el control de un encuentro frenético y sellaron la victoria en su penúltimo partido de pretemporada y llevarse de esta manera el Trofeo Costa Adeje Tenerife Top Training.

El primer tiempo comenzó con llamativas y numerosas imprecisiones por parte de ambos combinados, que fueron poco a poco entrando en calor y encontrándose mejor en el encuentro, sobre todo el La Laguna Tenerife, que a pesar de haber estado los primeros compases del primer cuarto por debajo, cargó de faltas muy rápido al conjunto bilbaíno y, a partir de ahí, dominó contundentemente en el electrónico.

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Desde el cuarto minuto de juego, los locales jugaron con la ventaja de tener al rival con cinco faltas, pero no fue hasta que faltaba un minuto para el término del primer cuarto que los aurinegros se fueron hasta diez arriba (26-16), aunque recortaron a ocho la distancia final los visitantes antes del bocinazo que certificó el cese de la primera pugna del partido (26-18).

El Tenerife se mostró muy sólido en defensa en estos primeros momentos de la contienda, en los que sumó gran cantidad de recuperaciones de balón, lo que permitió que en el segundo cuarto la distancia se alargara hasta los diez puntos nuevamente (41-31), momento en el que el Bilbao despertó y reaccionó notablemente para dejar el marcador al descanso con un cercano 46-43, gracias en gran parte al sobresaliente primer tiempo que firmó Nate Darling con 17 puntos al descanso, un 40% de la puntuación total de su equipo.

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Tras el descanso el partido dio un giro y es que los de Jaume Ponsarnau consiguieron arreglar el problema que tuvieron en la primera parte en ataque y fueron mucho más certeros en la segunda, lo que aprovecharon para acercarse cada vez más a los de Lakovic y lograron la igualada en el marcador (60-60) que no se veía desde el 16-16, del que había pasado ya casi media hora de juego.

A los pocos minutos, el Bilbao Basket se volvió a poner por delante (63-65), pero los canarios reaccionaron rápido para volver a mandar en el electrónico y este constante tira y afloja se saldó con un resalto de 70-70 al acabar el tercer cuarto, que dejaba la igualada sobre el marcador pero, en los parciales, los visitantes le pudieron dar la vuelta a la situación y cerraron su segundo consecutivo con mayor número de anotación en comparación con el Tenerife.

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Durante el último cuarto del tiempo reglamentario, se mantuvo en todo momento el equilibrio en el resultado, con constantes idas y venidas que se reflejaban con numerosas remontadas simultáneamente, hasta que el Surne Bilbao Basket se puso 80-86, fijando una diferencia de seis puntos gracias a dos tiros libres de un gran Krampelj que cerró la noche como el segundo máximo anotador de su equipo con 20 puntos, pero el conjunto aurinegro lo peleó hasta el final y logró certificar el 93-93 que forzó la prórroga.

Los últimos cinco minutos de juego fueron totalmente favorables para los locales, que cerraron el parcial con un 15-6 que hizo imposible cualquier esfuerzo de los de Ponsarnau para arrebatarle el Trofeo Costa Adeje Tenerife Top Training a los de Lakovic, que tras la charla antes de comenzar el último duelo de la noche, conectó lo suficiente a los suyos para que salieran a cerrar el gran partido vivido en Las Torres de Adeje y dejar el trofeo en casa.

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La Laguna Tenerife 108 (26+20+24+23+15): Marcelinho (2), Hunter (15), TJ Bamba (13), Van Beck (12), Doornekamp (7) -inicial-, Jaime Fernández (16), Guy (15), Shermadini (7), Abromaitis (5), Happ (13), Alderete (0), Kurucs (3).

Surne Bilbao Basket 99 (18+25+27+23+6): Somogyi (2), Darling (22), Font (3), Krampelj (20), Vautier (10) -inicial-, Normantas (12), Frey (2), Duscak (3), Ansorregi (7), Hilliard (11), Hustak (3), Hlinason (4).

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Árbitros: Rafael Serrano, Paco Araña y Juaquín García.

Incidencias: Partido correspondiente al Trofeo Costa Adeje Tenerife Top Training disputado en el Pabellón de las Torres. EFE

am/plv