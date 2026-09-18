103-95. El Girona cierra la pretemporada con una sólida victoria contra el Lleida

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Sant Hilari Sacalm (Girona), 18 sep (EFE).- El FIATC Girona consiguió este viernes una sólida victoria contra el iLERNA Lleida (103-95), en el último test de pretemporada para ambos equipos.

El equipo de Marc Gasol y Moncho Fernández disipó las dudas de las últimas semanas y se impuso al subcampeón de la Lliga Catalana con una ilusionante actuación del debutante Jassel Pérez (17 puntos y 22 créditos de valoración en 13 minutos) y de McClung y Geben, autores 18 y 17 puntos.

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El Lleida entró mejor al encuentro (11-17), pero, justo después, el Girona ya se adueñó de la iniciativa y empezó a imponer distancias con un parcial de 15-4 (26-21).

El equipo de Moncho se anotó el primer período (29-28) y consolidó su superioridad con el comienzo del segundo cuarto (38-30). Al descanso ganaba por 48-41, ante un rival más desacertado.

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El Girona acabó de alejarse en el tercer período, primero con dos 2+1 seguidos de N'Guessan y luego a base de triples. La diferencia alcanzó los 20 puntos con un triple de Jassel Pérez (68-48).

El cuadro de Gerard Encuentra volvió a entrar en el duelo con un parcial de 14-27 liderado por Shurna para cerrar el tercer cuarto con un resultado de 82-75 (34-34).

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El Lleida siguió recortando distancias a base de triples y se acercó a solo tres puntos a falta de tres minutos y medio (94-91), pero el Girona, mejor en el cómputo global, pudo sellar su victoria. EFE

asm/apa