Urtasun reivindica la vigencia del Lyceum Club Femenino, "desmantelado" por el franquismo

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Madrid, 15 sep (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado este martes la vigencia del Lyceum Club Femenino, la asociación pionera del feminismo en España, cuando se cumple su centenario y ha recordado que la dictadura desmanteló sus redes y los avances jurídicos, educativos y culturales logrados.

En un acto celebrado en la Fundación Ortega-Marañón, donde ha presentado la exposición 'Lyceum Club Femenino', que estará abierta hasta el 22 de enero de 2027, Urtasun ha subrayado que el franquismo "apagó la música del liceo" y dio paso a un pueblo "sometido a la violencia de las armas, reprimido, asesinado y forzado al exilio".

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Con este escenario de fondo, el ministro ha arremetido con quien hoy, en 2026, pretende "negar ese exilio y esas muertes".

Urtasun ha situado la exposición como "prueba documental" de lo que lograron las mujeres del liceo en esos años con "tertulias, conferencias, exposiciones, recitales o presentaciones de libros".

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Y ha considerado que, cien años después, "juntarse y hablar en los salones o en las plazas sigue siendo un acto subversivo y muy necesario".

El Lyceum Club Femenino, que llegó a tener casi medio millar de socias, se inauguró en 1926 y tuvo su sede en el histórico edificio de las Siete Chimeneas, actual sede del Ministerio de Cultura.

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La muestra, comisariada por Tània Balló, reúne 184 obras entre originales y reproducciones, procedentes de 37 prestadores nacionales e internacionales, entre instituciones públicas, fundaciones, archivos y colecciones familiares.

La conmemoración del centenario tiene el propósito de investigar y reivindicar el legado social, cultura, profesional y político de las cerca de 500 mujeres que formaron parte del Lyceum Club hasta su disolución durante la guerra civil.

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Entre las antiguas socias del Lyceum figuran personalidades como Clara Campoamor, María de Maeztu, Concha Espina o Victoria Kent, pero también otras muchas mujeres menos conocidas.

La exposición se articula en cinco grandes ámbitos temáticos que reconstruyen la trayectoria del Lyceum Club Femenino.

El recorrido comienza con 'Pioneras', donde se contextualiza el nacimiento de la institución; 'Nuestro Club', que repasa las actividades impulsadas y 'Las Socias', donde un mural de once metros de longitud refleja la dimensión alcanzada por la institución con los nombres y fotos, en caso de haberlas, de las integrantes.

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Otro ámbito se refiere a 'Proyectos sociales' entre los que destaca la 'Casa de los Niños', el primer parvulario para hijos de las trabajadoras, y el Comité del Libro para el Ciego', además de la biblioteca de la institución, que llegó a reunir 3.000 volúmenes.

Y la última parte del recorrido está dedicada a 'Incautación, legado y memoria' que analiza el final del Lyceum tras la guerra civil y el comienzo de la dictadura, y la pervivencia del legado de la asociación a través de las memorias de los socios.

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Entre los materiales expuestos figura el censo Zubiarrue, una libreta conservada por la familia de Pilar de Zubiarrue que ha servido de base para las investigaciones y ha permitido ampliar en más de un centenar el número de socias identificadas.

Junto a él se encuentra el censo conocido hasta la fecha, enviado a Zenobia Camprubí, que ha contribuido a profundizar en el conocimiento de las integrantes de la asociación.

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Entre los objetos más relevantes figuran los únicos cuatro libros recuperados de los fondos de la biblioteca tras una subasta a primeros de siglo.

Se trata de 'El estuche de nácar', del archivo familiar de María de Maeztu; el 'Catálogo de las colecciones expuestas en el Palacio de Liria' que publica la duquesa de Berwick y de Alba; 'Las piedras de Horeb' y 'Huerto cerrado', ambos de Pilar Valderrama.

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Se desconoce donde se hallan el resto de los volúmenes si bien desde la Fundación se investiga para su recuperación, según la comisaria.

También se exponen diversas cartas que documentan la estructura, organización y funcionamiento del club, el informe de agentes falangistas sobre el estado de la sedea final de la guerra y el álbum de la Casa de los Niños, que muestra fotografías del proyecto.

Otros documentos inéditos son carnés de socia de Concha Menéndez, de Nonnie Reineke, Rosario Lacy y Concepción Magallanes. EFE

(Vídeo)