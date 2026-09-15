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Un policía asegura que el clan Kutayni tenía "actividad criminal" para financiar a Al Qaeda

01/07/2019 Imagen de archivo de una operación de la Policía Nacional contra el clan de los Kutayni, acusado de financiar el terrorismo yihadista ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA
01/07/2019 Imagen de archivo de una operación de la Policía Nacional contra el clan de los Kutayni, acusado de financiar el terrorismo yihadista ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA
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Un inspector jefe de la Policía Nacional que investigó al clan Kutayni ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que este grupo familiar era una organización con "actividad criminal" que financiaba a varias facciones de Al Qaeda en Siria.

El agente ha declarado como testigo durante el juicio contra diez miembros del clan de los Kutayni, una familia española de origen sirio, por presuntamente enviar fondos y material a organizaciones vinculadas con Al Qaeda y sus filiales en Siria entre los años 2013 y 2019.

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El inspector jefe ha aseverado que durante la investigación la Policía detectó "claramente un orden jerárquico" en el que los miembros tienen "unas atribuciones claras" y "una repartición de funciones, un tanto desorganizada dentro de la propia organización del grupo", en el que había "claros indicios de actividad criminal".

Asimismo, ha indicado que las pesquisas estaban orientadas a determinar si la actividad de clan estaba "enfocada a colaborar, financiar o a realizar un soporte logístico o del tipo que fuera" a una facción de Al Qaeda en Siria.

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ENVÍOS DE APOYO FINANCIERO

El investigador ha expresado que había una gran cantidad de operaciones dirigidas a "enviar apoyo" a la facción terrorista mediante diversos métodos como "correos humanos" o "remesadores".

Asimismo, ha destacado el uso de 'hawala', un sistema de transferencias de capital entre dos zonas geográficas en el que no se produce movimiento de dinero en efectivo entre países, y que se basa en la confianza entre los responsables locales de la estructura, denominados 'hawaladores'.

La Policía presumía que el dinero era enviado a familiares del clan, originario de la región siria de Idlib, considerada desde mediados del año 2017 feudo de la filial de Al Qaeda, miembros del grupo terrorista.

EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

El inspector policial ha explicado que la investigación comenzó con el regreso a España de un miembro de la familia que había sido detenido y condenado en Siria en 2008 por cometer un atentando terrorista en Damasco, en el que murieron 17 personas.

El objetivo de la investigación de la Policía Nacional era "conocer las actividades" que este miembro de la familia iba a realizar en su regreso a España y averiguar si "venía con alguna misión" relacionada con Al Qaeda.

Un perito policial, que testificó tras el inspector jefe, ha puntualizado que las pesquisas se iniciaron dado que "los acusados seguían conservando una relación con su familia en Siria", sobre todo con aquellos miembros que estaban en Idlib, "donde dominaba la filial de Al Qaeda en Siria" y que, "de alguna manera, seguían ayudándoles, tanto a nivel personal como a nivel de milicia".

Del mismo modo, ha precisado que los envíos de dinero iban destinados a un familiar del clan que era "líder de una facción miliciana de esa zona de Idlib", así como a varios milicianos de la célula terrorista que participó en el ataque terrorista en la ciudad siria de Damasco en 2008, por el que estuvo detenido uno de los miembros.

La Fiscalía apunta que los hechos investigados son constitutivos del presunto delito de financiación del terrorismo y pide para ellos penas que van de los cinco a seis años de prisión, así como multas de hasta 37.200 euros.

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EuropaPress

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