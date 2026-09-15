Un fallecido en el incendio de un asentamiento chabolista en Lucena (Huelva)

Guardar

Huelva, 15 sep (EFE).- Una persona ha fallecido esta madrugada en el incendio de un asentamiento de infraviviendas en la localidad onubense de Lucena del Puerto, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

El fuego se ha iniciado sobre las 04:22 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido varios avisos por el incendio en un asentamiento, conocido como La Sevillana.

PUBLICIDAD

En el lugar han intervenido efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, junto con agentes de la Guardia Civil, Policía Local.

El 112 ha alertado, asimismo, a Cruz Roja y a la compañía Endesa.

Según fuentes del instituto armado, una persona ha muerto en el suceso, en el que se ha hallado su cuerpo calcinado.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha tenido que atender en el lugar a otras cuatro personas con lesiones por quemaduras menores, sin que ninguna haya requerido evacuación hospitalaria. EFE

PUBLICIDAD

lra/vg/lml