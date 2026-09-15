Sergio Álvarez: "Estamos tranquilos, el año pasado tuvimos un inicio de Liga muy parecido"

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Vigo, 15 sep (EFE).- Sergio Álvarez, consejero del Celta, expresó este martes su confianza en la plantilla que dirige Claudio Giráldez pese a su irregular inicio de curso con solo cuatro puntos sumados en las seis primeras jornadas de Liga.

“No estoy preocupado, estoy como todo el celtismo, con esas ganas de que llegue la primera victoria. La temporada pasada tuvimos un inicio de Liga muy parecido y al final se demostró que el equipo está preparado para salir de esas situaciones. Dentro del club, y creo que también los aficionados y el cuerpo técnico, todos estamos tranquilos porque el trabajo que se está haciendo es bueno”, comentó.

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Antes de viajar a Chipre, donde el equipo debutará mañana en la Liga Europa ante el Omonia de Nicosia, Sergio Álvarez señaló que el Celta está “en una línea ascendente” porque ha ido “creciendo y mejorando” con el paso de las jornadas, por eso él cree que todo cambiará “en cuanto llegue esa primera victoria”.

En este sentido, destacó que este primer partido ante una de las ‘cenicientas’ de la competición le viene “en un buen momento” al equipo de Claudio Giráldez “para que siga ganando en automatismos” y para conseguir “la primera victoria, que es muy necesaria”.

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“Es un viaje largo, pero la ilusión de competir en Europa por segunda temporada consecutiva debe ser una motivación muy grande. Queremos disfrutar y competir la Liga Europa”, incidió el consejero celeste, que auguró un partido “complicado” porque “en Europa todos los partidos son difíciles, y más fuera de casa”.

En el aeropuerto de Peinador, el exguardameta del Celta incidió en que, después de un partido que concluyó “con una sensación amarga” por el empate del Málaga en los últimos minutos, lo mejor es competir “cuanto antes” para enderezar el rumbo. EFE

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dmg/fc