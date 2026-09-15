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Ramis, ante el partido contra el Atlético de Madrid: “El equipo ya merece tener premio”

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Pamplona, 15 septiembre (EFE).- El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha asegurado que el equipo “va con muchas ganas al Metropolitano”, a lo que ha añadido que “ya merece tener un premio por las muchas cosas que está haciendo bien”.

De esta forma se ha pronunciado en una rueda de prensa en las instalaciones del club, en Tajonar, previa al encuentro de este miércoles contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en la que ha confirmado que continúan las cuatro bajas de Moi Gómez, Oroz, Herrando y Rosier.

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Sobre el rival, ha expresado que “el Atlético de Madrid es un equipo dominador, tampoco tienen problema en defender, entonces toca atacar muy bien”. También ha hablado de evitar encajar gol en los primeros minutos, como ha ocurrido en los últimos encuentros, lo que les ha generado “desorganización” al comienzo.

“No hemos tenido en los últimos partidos pausas defensivas, lo que nos ha obligado a saltar hacia situaciones de bloque alto y presión adelantada con el desorden que muchas veces puede provocar”, ha analizado.

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También ha reconocido que “la defensa de área no ha estado bien” y con respecto al último partido ha sacado algunas conclusiones tanto positivas como negativas.

“Tenemos que mejorar en los saques de banda, que de ahí aparece la acción del segundo gol contra el Espanyol, pero rescato siempre la intención del equipo por no desviarse de lo que queríamos hacer en el partido”, ha comentado.

Debido a la exigencia del calendario, con dos partidos esta semana al que hay que sumarlo el del fin de semana pasado, el míster ha adelantado que habrá cambios y ha reflexionado sobre la cantidad de encuentros que se van acumulando.

“No es fácil, son chicos de mucho nivel y preparados para muchas cosas, pero es mucha cera y no es solo el partido, también está el estrés de la propia competición”, ha opinado.

De cara a la confianza de la plantilla, Ramis ha sido preguntado por el estado de ánimo de Sergio Herrara y los defensas después de los dos últimos enfrentamientos en los que el equipo ha recibido 7 goles.

“El futbolista profesional tiene que estar preparado para todo este tipo de sin sabores individuales y cada uno tiene que gestionarlo. De mi parte, lo importante es darles confianza, que se reconozcan a sí mismos y que son capaces de dar el rendimiento que los ha llevado hasta aquí”, ha considerado.

De Catena ha asegurado que “tiene mucha jerarquía y personalidad” y no ha dudado que conseguirá “esa recuperación que tiene que ser de manera progresiva”.

También ha abordado de nuevo el penalti no señalado ante el Espanyol, una jugada por la que el presidente del Comité Técnico de Árbitros reconoció que se habían equivocado.

“Es bueno que el presidente reconozca el error, ya dije lo que tenía que decir y yo desde el segundo uno lo veo en el banquillo y me tiro del poco pelo que tengo. No entiendes cómo puede ser. Son errores que no deberían pasar con la tecnología que tenemos hoy en día”, ha expresado el míster.

Sobre la marcha del exdirector deportivo Braulio Vázquez ha reconocido que “no es una situación normal, pero puede suceder”, añadiendo que “aunque haya habido algunas discrepancias y que son normales siempre el trato ha sido directo y bueno” y ha asegurado que será así con José Antonio Prieto ‘Cata’, su sustituto. EFE

aae/mg/fc

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