Piden un año y medio de prisión para un acusado de agredir sexualmente a dos mujeres, una menor, en un autobús de Palma

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará este martes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a dos mujeres, una de ellas menor de edad, en un autobús de Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a un año y medio de prisión y al pago de una indemnización de 1.000 euros como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual.

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Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la noche del 17 de mayo de 2025 en un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma. Sin conocerla de nada, el acusado se acercó a una mujer por detrás y le tocó el culo sin su consentimiento.

A continuación, se acercó a una menor que estaba sentada en el autobús y le restregó sus genitales por la parte superior del muslo en repetidas ocasiones. El acusado tiene prohibido utilizar los autobuses de la EMT.

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