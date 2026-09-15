La bolsa española abre con una caída del 0,22 % afectada por el petróleo, la deuda y la IA

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Madrid, 15 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con una caída del 0,22 %, mientras el mercado se ve presionado por el alza del precio del petróleo, de los intereses de la deuda y las dudas sobre el sector de la inteligencia artificial (IA).

En la apertura de la jornada, en la que la Reserva Federal estadounidense (Fed) iniciará su reunión de dos días sobre política monetaria, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,22 %, hasta los 19.525,3 puntos. Las ganancias del año se reducen al 12,81 %.

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Este martes, el precio del crudo brent avanza el 1,65 %, hasta los 107,39 dólares, mientras la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 4,020 %. EFE

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