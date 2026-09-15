Hacer la compra se abarata una décima en agosto pero es un 2,3 % más caro que hace un año

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Madrid, 15 sep (EFE).- La cesta de la compra se abarató una décima (-0,1 %) en agosto mientras la comparativa anual deja una inflación alimentaria del 2,3 % y de un 0,5 % en lo que va de año, según recoge el dato definitivo de IPC publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la categoría de alimentación, destaca la subida de un 2,3 % mensual en legumbres y hortalizas frescas, mientras que en el lado contrario figura la caída de un 3,8 % de las frutas frescas.

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En la comparativa anual, siguen liderando los encarecimientos los huevos (+12,5 %), mientras que el abaratamiento del azúcar (-3,1 %) fue el más relevante en estos últimos doce meses. EFE