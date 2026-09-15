Groizard insiste en que el sistema eléctrico tenía "todo lo que necesitaba" el 28 de abril

Madrid, 15 sep (EFE).- El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha insistido en que el sistema eléctrico español tenía "todo lo que necesitaba" el 28 de abril de 2025, cuando se produjo el 'cero eléctrico', y que se trató de un evento "inédito, imprevisto e imprevisible".
"El 28 de abril había una normativa completa, con instrumentos completos, que permitirían evitar lo que ocurrió" ha dicho en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la interrupción del suministro eléctrico en dicha fecha.
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Preguntado sobre la razón por la que el procedimiento del control de tensión -el conocido como PO 7.4.- no se aprobó antes, ha señalado que, con respecto a la tramitación de este expediente, "hay varias cuestiones" y se ha referido a que la razón pudo ser debido a que no hubiera consenso técnico, que ha señalado se manifiesta en el proceso de alegaciones de audiencia pública.
Asimismo, también ha apuntado que en la tramitación de dicho expediente "había entidades, que por un motivo u otro, podían "no tener interés en que se aprobara esa normativa porque era técnicamente compleja, porque requería adaptación de sistemas o por otros motivos menos confesables".
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Por otra parte, el secretario de Estado ha dicho que esto no significa que no hubiera que hacer nada y ha destacado que no solo hay que analizar lo ocurrido, sino también observar los posibles puntos de mejora del sistema.
Asimismo, preguntado sobre si actualmente el sistema eléctrico está más protegido que cuando ocurrió el apagón, ha respondido que "creo que sin ningún tipo de duda" si se reprodujeran las condiciones se sabe lo que buscar.
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Entre las medidas tomadas, el secretario de Estado ha destacado, por ejemplo, el refuerzo del "seguimiento continuo del control de tensión", con informes trimestrales encargados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En esta línea, también ha apuntado que "ahora sí, los grupos parece que están funcionando como se debería" y que además, se han incorporado otros elementos al sistema que permiten reforzar estas capacidades.
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Sobre el control dinámico de tensión, Groizard ha señalado que es conveniente que la renovable que es capaz de hacerlo, lo pueda hacer, que "normativamente se le habilite" y sea "suficientemente atractivo".
Respecto a la conocida como "operación reforzada", por la que el operador del sistema ha incrementado la presencia de ciclos combinados de gas en el 'mix' desde que se produjo el 'cero eléctrico', ha señalado que se están confundiendo el incremento de los costes de las restricciones técnicas, con esta denominada operación reforzada. EFE
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