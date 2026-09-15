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Granada recordará a la estudiante asesinada en México con cartas de sus compañeros

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Granada, 15 sep (EFE).- La Universidad de Granada (UGR) ofrece atención psicológica urgente a los compañeros de Claudia, la joven de 21 años asesinada el pasado fin de semana en Cuautla (México), donde estaba de intercambio, y la homenajeará con cartas escritas por quienes la conocían para resaltar sus valores y facilitar el duelo.

Juanma Guiote, psicólogo del gabinete Psicopedagógico de la UGR, ha explicado que la institución académica está acompañando a los compañeros de la joven con una atención psicológica urgente para los primeros síntomas de ansiedad, de negación y de rabia

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A esta primera respuesta se sumarán otras actuaciones a largo plazo, "porque el duelo es un sentimiento que perdura".

"El duelo es como mirar al sol, si lo miras todo el tiempo vas a quedar cegado, y si no lo miras, no vas a ver luz en el mañana", ha expuesto el experto como metáfora.

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Guiote ha adelantado que la Universidad de Granada está preparando un acto conmemorativo de Claudia para resaltar los valores que la caracterizaban y que han destacado sus compañeros: "Lo que nos hacen llegar es que era una persona extraordinaria, con unos valores como estudiante, valores como abnegación y su esfuerzo por dejar un mundo mejor".

La propuesta inicial consiste en reunir cartas de despedida para manejar el sentir de los compañeros y ayudar a encaminar el duelo.

"Pedir a la comunidad universitaria que se quede con el sentimiento de que Claudia ha desaparecido en el plano físico pero sus vivencias llegan más allá. Todo el mundo puede recordar a Claudia.Recordar, que viene del latín y significa volver a pasar por el corazón", ha añadido el psicólogo.

En los próximos días, un equipo de la UGR se ha puesto a disposición de la familia y va a acompañarles a México en este momento "tan difícil y duro".

"Intentaremos ser lo más humanos que podamos que en este momento es ofrecer compañía, solidaridad y apoyo. A los familiares también se les ha ofrecido la ayuda de dos catedráticos especialistas en duelo", ha explicado el especialista del gabinete Psicopedagógico de la Universidad.

Además, compartirá como herramienta de gestión del duelo un podcast que ofrece las claves para encaminar ese dolor. EFE

mro/vg/lml

(vídeo)

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