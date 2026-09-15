Granada recordará a la estudiante asesinada en México con cartas de sus compañeros

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Granada, 15 sep (EFE).- La Universidad de Granada (UGR) ofrece atención psicológica urgente a los compañeros de Claudia, la joven de 21 años asesinada el pasado fin de semana en Cuautla (México), donde estaba de intercambio, y la homenajeará con cartas escritas por quienes la conocían para resaltar sus valores y facilitar el duelo.

Juanma Guiote, psicólogo del gabinete Psicopedagógico de la UGR, ha explicado que la institución académica está acompañando a los compañeros de la joven con una atención psicológica urgente para los primeros síntomas de ansiedad, de negación y de rabia

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A esta primera respuesta se sumarán otras actuaciones a largo plazo, "porque el duelo es un sentimiento que perdura".

"El duelo es como mirar al sol, si lo miras todo el tiempo vas a quedar cegado, y si no lo miras, no vas a ver luz en el mañana", ha expuesto el experto como metáfora.

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Guiote ha adelantado que la Universidad de Granada está preparando un acto conmemorativo de Claudia para resaltar los valores que la caracterizaban y que han destacado sus compañeros: "Lo que nos hacen llegar es que era una persona extraordinaria, con unos valores como estudiante, valores como abnegación y su esfuerzo por dejar un mundo mejor".

La propuesta inicial consiste en reunir cartas de despedida para manejar el sentir de los compañeros y ayudar a encaminar el duelo.

"Pedir a la comunidad universitaria que se quede con el sentimiento de que Claudia ha desaparecido en el plano físico pero sus vivencias llegan más allá. Todo el mundo puede recordar a Claudia.Recordar, que viene del latín y significa volver a pasar por el corazón", ha añadido el psicólogo.

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En los próximos días, un equipo de la UGR se ha puesto a disposición de la familia y va a acompañarles a México en este momento "tan difícil y duro".

"Intentaremos ser lo más humanos que podamos que en este momento es ofrecer compañía, solidaridad y apoyo. A los familiares también se les ha ofrecido la ayuda de dos catedráticos especialistas en duelo", ha explicado el especialista del gabinete Psicopedagógico de la Universidad.

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Además, compartirá como herramienta de gestión del duelo un podcast que ofrece las claves para encaminar ese dolor. EFE

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