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Feijóo pide a Europa defender la frontera de Ceuta como hace en el este con Ucrania y afea a Sánchez su defensa de Rabat

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que Europa debe proteger la frontera sur de Europa en Ceuta como hace en el este con Ucrania. Además, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que sostenga que las autoridades marroquíes mantuvieron una actitud "inteligente" al gestionar la entrada masiva de migrantes a finales de julio cuando, según ha recalcado, se "ha violado la integridad territorial" de España.

"¿Actuar con inteligencia es facilitar que entren 80.000 personas de Marruecos a Ceuta? ¿Eso es ser inteligente? Es evidente que Marruecos defiende a Marruecos, el PP defiende a España, y el presidente del Gobierno y el Partido Socialista no se sabe a quién defiende", ha indicado Feijóo en declaraciones a los medios en Madrid.

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En este punto, el presidente del PP ha subrayado que sostener que "las fuerzas de seguridad marroquíes han actuado con inteligencia permitiendo que entren 80.000 personas" y "violando la integridad territorial" del país vecino es una "una falta de responsabilidad" y "una indolencia impropia de un primer ministro europeo".

PEDIR A EUROPA QUE "DEFIENDA SU FRONTERA SUR"

Ante la visita que realizará el próximo lunes 21 de septiembre a Ceuta --la cuarta en estos casi 50 días--, Feijóo ha señalado que le quiere pedir a Europa que "defienda su frontera sur" porque "es tan importante como la frontera este", recordando que "todos los países de la Unión Europea" están con ese país "a pesar de que no forma parte de la Unión Europea".

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"Ahora bien cuando hay territorio que forma parte de la Unión Europea, y que es, por tanto, territorio europeo, tenemos que decirle a nuestros colegas, con independencia de su planteamiento ideológico, que hay que defender la integridad territorial de Europa", ha manifestado.

Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios de comunicación en Madrid junto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras visitar la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler Cañaveral 7.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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