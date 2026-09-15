Feijóo dice que la vivienda y la crisis ceutí muestran un "fallo sistémico" del Gobierno

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Madrid, 15 sep (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que el problema de la vivienda y otras crisis como la migratoria de Ceuta son "un fallo sistémico" de lo que está viviendo España, donde el Gobierno es causante del "abandono de los asuntos principales que afectan a los ciudadanos".

En un acto sobre vivienda en el que ha estado acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Feijóo ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de dedicarse solo "a protegerse a sí mismo" y a "conseguir los votos que necesita para mantenerse de forma precaria".

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Todo ello en lugar de dedicarse a "solucionar los problemas" de millones de ciudadanos. "Lo vemos en Ceuta, lo vemos en la carestía de la vida, lo vemos en la educación", ha agregado.

"Mi proyecto para España es acabar con este abandono y con esta desprotección", ha apuntado el líder popular, quien ha destacado que cuando llegue a Moncloa me sentaré con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas para crear un pacto que fomente la vivienda pública, protegida y de colaboración pública-privada y para bajar un 60 % los impuestos que graban la vivienda.

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El Partido Popular, ha recordado, tiene un plan elaborado con 14 gobiernos autonómicos con medidas como la construcción de un millón de viviendas, más seguridad jurídica, una nueva ley del suelo, una ley antiocupación, menos trámites para construir y menos impuestos para los jóvenes de menos de 35 años.

Por ejemplo, ha detallado, un joven con salario medio que empiece a trabajar a los 25 años y quiera comprar su casa a los 30, tendrá entre 21.000 y 26.000 euros de ayuda fiscal y necesitará 50.000 euros menos para la firma de una casa de 250.000 euros. EFE

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