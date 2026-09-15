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El presidente de las Cortes de C-LM reivindica el "respeto al adversario político" en el Día de la Democracia

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El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha advertido con motivo del Día de la Democracia, que se conmemoria internacionalmente este 15 de septiembre, que algunas prácticas que se están normalizando en el país ponen en riesgo la democracia y ha reclamado "respeto para el adversario, que no es un enemigo a eliminar".

Bellido ha advertido que según datos del informe de The Economist Intelligence Unit sólo 26 países del mundo, donde vive menos del 7% de la población, vive en una democracia plena, y España ocupa el puesto 21, según han trasladado las Cortes por nota de prensa. "Somos unos afortunados, pero cada vez hay más riesgos", ha advertido Bellido en este sentido.

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Esta "grave crisis" de la plenitud democrática se explica según el presidente de la Cámara Autonómica porque "una democracia no consiste solamente en votar periódicamente", sino que exige el cumplimiento de otros presupuestos básicos como "transparencia, rendición de cuentas por parte de los poderes públicos y, lo que es igualmente importante, un catálogo de derechos, libertades y servicios públicos a la altura de la ciudadanía".

Pero, además, Bellido considera que una de las claves "determinantes" que están fallando en nuestro país en los últimos tiempos es "el respeto al adversario".

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Así, ha recordado que "quienes opinan de otra manera no son enemigos a los que haya que eliminar, sino adversarios a los que reconocemos y respetamos, porque la democracia cuida de las mayorías tanto como de las minorías".

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha concluido su mensaje institucional deseando que "todos podamos avanzar en el futuro para mejorar la democracia española y que el resto de países, que se encuentran en proceso, alcancen una democracia plena como la que tenemos aquí hoy".

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