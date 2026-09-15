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El Palau de la Música inaugura la temporada 2026-27 con un concierto homenaje a Pau Casals

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Barcelona, 15 sep (EFE).- El Palau de la Música Catalana inaugurará la temporada 2026-27 el próximo 28 de septiembre con un concierto extraordinario en homenaje a Pau Casals, en conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento, informa este martes el auditorio modernista.

En una temporada en la que el eje vertebrador de la programación será la paz, el Palau de la Música ha querido que el primer concierto suponga, en una declaración de intenciones, una reivindicación de la vigencia del mensaje artístico y humanístico que encarnó el músico de El Vendrell (Tarragona).

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El Orfeó Català y la Escolanía de Montserrat pondrán sus voces en este concierto, que contará con el violonchelista Pablo Ferrández, primer ganador de la beca de la Fundación Pau Casals; el Cuarteto Casals, formado por los violinistas Vera Martínez-Mehner y Abel Tomàs, la viola Cristina Cordero y el violonchelista Arnau Tomàs, y la Orquesta Sinfónica del Vallès, bajo la dirección de Xavier Puig.

Les acompañarán las voces solistas de la soprano Marta Mathéu, la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert, el tenor Roger Padullés y el barítono Ferran Albrich.

El programa propone un recorrido por obras significativas en la trayectoria de Casals, y tendrá como momento culminante la interpretación del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, 'Coral', en la que la 'Oda a la alegría' de Schiller presenta los ideales de fraternidad, concordia y paz que Pau Casals defendió a lo largo de la misma.

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Esta parte se interpretará en catalán, en la traducción de Joan Maragall, recuperando la misma versión que Casals dirigió por última vez en Cataluña.

La vinculación de Casals con la Novena Sinfonía tiene episodios significativos, y así en 1931 la dirigió en un concierto multitudinario en Montjuïc, frente a 7.000 personas, para celebrar la proclamación de la República, y un año más tarde lo hizo en el Palau de la Música Catalana.

El 18 de julio de 1936, Casals ensayaba en el Palau la Novena Sinfonía con la Orquesta Pau Casals y el Orfeó Gracienc para el concierto que debía inaugurar la Olimpiada Popular de Barcelona, ​​concebida como alternativa a los Juegos Olímpicos de Berlín.

Al llegar las noticias del alzamiento militar, el concierto se suspendió, aunque Casals propuso a los músicos continuar el ensayo, consciente de que quizás sería la última vez que podrían tocar juntos. Noventa años después de ese día, el Palau recupera esta obra cargada de memoria y simbolismo con las voces del Orfeó Català.

El resto del programa seguirá otras obras y músicas especialmente vinculadas a Casals y su trayectoria.

Abrirá el concierto el 'Quinteto para cuerdas en Do mayor' de Franz Schubert, una de las obras predilectas del músico, al que seguirán dos obras emblemáticas del repertorio coral de Casals, ambas vinculadas al monasterio de Montserrat: 'O vos omnes', escrita en 1932, y 'Nigra sum', compuesta en Prada (Francia) en 1943 en homenaje al monasterio.

También se interpretará 'El cant dels ocells', en un arreglo de Bernat Vivancos para coro de voces blancas a capela, melodía que Casals dio a conocer en todo el mundo y que convirtió en símbolo universal de paz y libertad.

La segunda parte empezará con la primera de las 'Suites para violonchelo' de Johann Sebastian Bach, un compositor decisivo en la trayectoria artística de Casals, que Pablo Ferrández interpretará como solista.

El concierto culminará con la Novena de Beethoven, con la que se retornará a una música que Casals asoció a algunos de los momentos más decisivos de su vida y que, noventa años después de ese ensayo interrumpido de 1936, volverá a sonar en el Palau para abrir una temporada dedicada a la paz. EFE

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