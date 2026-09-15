El IPC sube en agosto en todas las autonomías, especialmente en Cantabria (5,1%)

Guardar

Madrid, 15 sep (EFE).- La tasa anual del IPC subió en todas las comunidades autónomas durante el pasado mes de agosto, cuando Cantabria presentó el mayor aumento (5,1%) y Canarias el menor (3,8%), según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las comunidades más inflacionistas son, después de Cantabria, Galicia (4,8%) y, luego, Castilla La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid (las tres con un 4,7%).

PUBLICIDAD

En el extremo opuesto están Melilla y Canarias (3,8%), seguidas de La Rioja, Asturias y Aragón (las tres con un 3,9%). Ceuta muestra cifras alteradas por la llegada masiva de inmigrantes (2,9%).

La media nacional es de 4,3%. Así, la tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de agosto fue, con ese 4,3%, siete décimas superior a la registrada el mes anterior. Es la más alta desde febrero de 2023.

PUBLICIDAD

Los grupos que más destacaron por su influencia en la tasa anual fueron el Transporte y los Alimentos y bebidas no alcohólicas.

El siguiente cuadro recoge la Tasa anual del IPC por comunidades autónomas en agosto 2026 expresada en porcentaje:

ANDALUCÍA 4,0

ARAGÓN 3,9

ASTURIAS 3,9

BALEARES 4,4

CANARIAS 3,8

CANTABRIA 5,1

CASTILLA Y LEÓN 4,7

CASTILLA-LA MANCHA 4,7

CATALUÑA 4,0

COMUNIDAD VALENCIANA 4,1

EXTREMADURA 4,2

GALICIA 4,8

MADRID 4,7

MURCIA 4,3

NAVARRA 4,2

PAÍS VASCO 4,5

RIOJA, LA 3,9

CEUTA 2,9

MELILLA 3,8

NACIONAL 4,3

EFE

ftv/lml

(Foto) (Infografía)