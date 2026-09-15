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El índice para actualizar alquileres alcanza el 2,47 % en agosto, su tercer dato más alto

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Madrid, 15 sep (EFE).- Los alquileres que se revisen en agosto podrán subir un 2,47 %, según el índice de referencia publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con lo que alcanza su tercer porcentaje más elevado desde que empezó a elaborarse este indicador en noviembre de 2024.

Con esta subida, el índice para actualizar alquileres se reduce 0,02 puntos porcentuales con respecto a julio, cuando alcanzó el porcentaje más elevado con un 2,49 %.

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De esta forma, el índice de referencia de los arrendamientos de vivienda encadena seis meses por encima del 2,4 % en un contexto marcado por las tensiones en Oriente Medio y su impacto en la inflación.

El dato publicado hoy -correspondiente a agosto de este año- se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, el 25 de mayo de 2023.

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Desde que entró en vigor este índice de referencia de arrendamiento, las subidas han sido del 2,2 % en noviembre de 2024; 2,28 %, en diciembre; 2,19 % en enero de 2025; 2,08 %, en febrero; 1,98 %, en marzo; 2,09 %, en abril; 1,9 %, en mayo; 2,1 %, en abril; 2,15 %, en julio; 2,19 %, en agosto; 2,22 %, en septiembre; 2,25 %, en octubre; 2,29 %, en noviembre; 2,32 %, en diciembre; y 2,14 %, en enero de 2026, su menor incremento tras siete meses subiendo.

En febrero volvió a moderarse hasta el 2,16 %; en marzo escaló hasta el 2,47 %; en abril se situó en el 2,4 %; en mayo, en el 2,48 %; en junio, en el 2,44 %, en julio en el 2,49 % y en agosto el 2,47 %.

Este jueves, además, el INE ha revisado una décima al alza el índice de precios de consumo (IPC) de agosto, que subió siete décimas, hasta el 4,3 % interanual, por la subida de los carburantes, que se encarecieron un 21,3 %, en un contexto de shock energético derivado de la guerra en Irán y de reducción de las ayudas aprobadas por el Gobierno.

Por su parte, la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) se situó en el 2,9 %, una décima menos que en el mes anterior.

La ley de vivienda establece una serie de medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de alquiler y determina que sería el INE el encargado de definir este índice de referencia para la actualización anual de los contratos a fin de evitar incrementos desproporcionados, como se estaban registrando por la inflación.

Los alquileres se actualizaban tradicionalmente en la mayoría de los casos con el IPC, pero hace más de dos años, cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2 % y para 2024 fijó este porcentaje en el 3 %. EFE

(infografía)

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