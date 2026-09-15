El Gobierno veta en el Congreso enmiendas de PP y Junts aprobadas por el Senado a leyes de discapacidad y dependencia

16/09/2025 El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (i) y el diputado del PSOE Rafael Simancas (d), a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Congreso debate este martes una iniciativa de Esquerra Republicana (ERC) con la que pide al Gobierno conceder la jubilación anticipada a las personas que trabajan en la industria química y del refino por los riesgos que tienen estos sectores para la salud. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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El Gobierno ha vetado en el Congreso diversas enmiendas que el PP y Junts introdujeron en el Senado a las leyes de discapacidad y dependencia y que iban a votarse este jueves en el Pleno de la Cámara baja con altas posibilidades de ser refrendadas.

Conforme al artículo 134.6 de la Constitución, el Ejecutivo central puede frenar proposiciones de ley o enmiendas que supongan un aumento de crédito o una disminución de los ingresos presupuestarios. En ese caso, Moncloa alega que estas enmiendas suponen un aumento de los gastos previstos en los Presupuestos.

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Los vetos han sido presentados en mano por el Gobierno ante la Mesa del Congreso, por lo que no ha habido informe previo de los letrados. El órgano de gobierno de la Cámara, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, los ha dado por válidos y, por tanto, esas enmiendas ya no se votarán este jueves.

Las enmiendas se refieren al texto refundido de las leyes de Discapacidad y de Dependencia que se aprobó para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad y adaptarse a la reciente reforma constitucional del artículo 49 de la Constitución que eliminó el término "disminuido"

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Una norma que el Pleno del Senado aprobó la semana pasada con el apoyo de PP, PSOE y Junts y la abstención de Vox, PNV, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, y que envió al Congreso para su aprobación definitiva.

"DE OPORTUNISTAS, NADA"

En declaraciones a los periodistas a la salida de la Junta de Portavoces, la diputada de Junts Pilar Calvo ha censurado que el Ejecutivo haya vetado enmiendas que venían a "facilitar la vida" de las personas que reciben una prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

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Calvo ha criticado que no sólo que el Gobierno justifique el veto en que son enmiendas que afectan a los Presupuestos cuando su aplicación está "diferida", sino que les haya tachado de "oportunistas" por haber aprobado en la Cámara Alta enmiendas tras haber llegado a un acuerdo con asociaciones y colectivos de este sector cuando el Gobierno está negociando con éstos un decreto ley.

"De oportunistas, nada. Estas familias no pueden esperar más. Lo que hemos hecho es pensar en el bienestar, en el bien de las familias más vulnerables, mientras que el Gobierno piensa sólo en el dinero que puede captar a costa de estas personas", ha dicho la diputada de Junts.

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