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El Gobierno veta en el Congreso enmiendas de la ley de dependencia aprobadas en el Senado

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Madrid, 15 sep (EFE).- El Gobierno ha vetado en el Congreso enmiendas incorporadas en el Senado por PP y Junts a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, lo que ha generado el rechazo de ambos grupos.

La citada reforma había sido modificada en la Cámara Alta, por lo que tenía que regresar al Congreso para su aprobación definitiva.

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La Mesa del Congreso, en su reunión de este martes, ha rechazado la tramitación de las citadas enmiendas, después de que el Gobierno las haya vetado al considerar que suponen un incremento presupuestario.

En el Senado se habían incorporado las enmiendas presentadas por el PP, que llegó a acuerdos con Vox, Junts, PNV y BNG para introducir algunas de sus mejoras al texto.

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El Gobierno ya había presentado en el Senado un escrito de disconformidad con la tramitación de dos enmiendas incluidas e impulsadas por Junts, al conllevar un aumento de presupuesto. Un veto que fue levantado por la Mesa del Senado haciendo uso los populares de su mayoría.

Desde el PP, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha acusado al Ejecutivo de "prometer derechos en los mítines" y "bloquearlos" en el Congreso al "recortar" los "avances" que se habían incorporado en la Cámara Alta.

“Al Gobierno se le ha terminado de caer su última careta: ha perdido la bandera social”, ha afirmado, al tiempo que ha arremetido contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y Sumar, a los que ha calificado de "testaferros del sanchismo" por impedir el debate de estas enmiendas.

En declaraciones remitidas por el PP, ha explicado que, entre otras medidas, se ha "vetado" más protección para los enfermos de ELA, menos impuestos para las personas con discapacidad y dependencia o mayor conciliación para sus familias.

La diputada de Junts Pilar Calvo ha mostrado también su desacuerdo con la decisión del Gobierno y su enfado porque en la Junta de la Portavoces se haya afeado a su formación ser "oportunistas" con la aprobación en el Senado de las citadas enmiendas.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Calvo ha asegurado que las enmiendas incorporadas facilitaban la vida de las personas que reciben una prestación CUME, que compensa la pérdida de ingresos de los progenitores que reducen su jornada para cuidar a menores afectados por enfermedades graves.

Las enmiendas, ha explicado, reducían el IVA a las personas con discapacidad, como un enfermo de ELA que necesita una tablet, ahora gravada con un IVA del 21 %.

Ha negado que estas enmiendas afecten al presupuesto, como dice el Gobierno, porque su aplicación estaba diferida y ha señalado que los cambios introducidos en el Senado estaban acordados con las plataformas de asociaciones de afectados.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha indicado en rueda de prensa que su grupo votará en contra del resto de enmiendas que han llegado del Senado y no han sido vetadas en la Mesa. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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